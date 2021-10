Apifarma sobre OE: "É urgente SNS tratar outras doenças. Problema é gravíssimo"

João Almeida Lopes, presidente da Apifarma © DR

"A falta de uma dotação orçamental à altura das reais necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um problema crónico da saúde pública portuguesa, que agora enfrenta mais um choque - a necessidade de recuperar cirurgias, consultas, exames e tratamentos que ficaram por fazer durante a pandemia."

Esta realidade exige um orçamento reforçado em 2022, diz João Almeida Lopes, presidente da Apifarma.

Numa entrevista para o setor, a propósito do Orçamento do Estado (OE2022) que hoje será entregue na Assembleia da República, Almeida Lopes explica as consequências da falta de recursos e alerta para o impacto silencioso da segunda pandemia - a dos casos de outras doenças que ficaram adiadas, não tratadas e não-diagnosticadas.

"É preciso tratar as pessoas o mais rapidamente possível. Este é um problema gravíssimo."