Aplicação da Uber passa a ter informações sobre transportes públicos em Lisboa

A partir desta terça-feira, os utilizadores da Uber em Lisboa já podem usar a aplicação da plataforma para saber, em tempo real, os horários dos transportes públicos. Numa nota enviada à imprensa, a empresa revela que a aplicação passa disponibilizar informações sobre comboios, metro, barcos, ferries, elétricos e autocarros.

Numa primeira fase, só 50% dos utilizadores de Lisboa é que terão acesso à funcionalidade. Para aceder às informações, basta escolher a opção “transportes públicos” quando se insere o destino da viagem.

A medida “faz parte da estratégia da empresa em se tornar a aplicação de mobilidade com todas as opções”, lê-se no mesmo comunicado. O objetivo é desincentivar o uso do carro próprio nos centros urbanos.

Citado na nota, o novo diretor geral da Uber em Portugal, Manuel Pina, sublinha que “o transporte público é uma forma eficiente e sustentável dos nossos utilizadores se deslocarem e queremos que esta decisão seja ainda mais fácil de tomar”, e que a nova funcionalidade “é mais um passo decisivo para criamos uma alternativa real ao carro próprio”.

Já Miguel Gaspar, vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa, destaca que “este anúncio permite aproximar mais os utilizadores destas plataformas do transporte público”, além de simplificar o acesso à informação, aumentando “as hipóteses de escolha individuais, dando mais visibilidade ao transporte público”.