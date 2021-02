Apoio à família. Exclusão do teletrabalho é "opção difícil" e exige esforço coletivo

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A opção de excluir quem esteja em teletrabalho do apoio excecional à família que suporta parte dos salários de pais quando as escolas encerram é "difícil", e os recursos públicos disponíveis "limitados", defendeu nesta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade, Segurança Social, Ana Mendes Godinho, afirmando que o esforço dos pais que acumulam em simultâneo cuidados a menores e trabalho se integra no "esforço hercúleo coletivo nacional que tem havido".

"É evidente que não vivemos tempos fáceis. E vivemos tempos em que é preciso fazer opções. É preciso mobilizar os recursos públicos que são limitados - todos sabemos que são limitados, porque somos todos nós que os suportamos. Sendo recursos limitados é preciso fazer opções", defendeu a governante em audição parlamentar durante a qual PCP, Bloco de Esquerda e CDS-PP pediram a alteração das regras do apoio que atualmente impedem o acesso a pais quando um dos progenitores esteja em teletrabalho.

Segundo Ana Mendes Godinho, fazê-lo aumentaria muito o universo potencial de beneficiários. "É evidente que é difícil mobilizar mecanismos públicos que estavam direcionados para um conjunto de destinatários que continuam a ter de ter resposta, e em simultâneo aumentar em 2,5 milhões de pessoas o número de destinatários de medidas que foram criadas de uma forma extraordinária", sugeriu a ministra.

Nos atuais moldes, o apoio terá, segundo dados que foram no ano passado avançados pelo governo, um universo potencial de beneficiários de 750 mil pessoas. Contudo, a tomada do apoio, na última primavera, ficou apenas ligeiramente acima de 200 mil (170 mil em março).

Já neste ano, nas primeiras duas semanas após a suspensão de aulas, a 22 de janeiro, a Segurança Social recebeu 61 mil pedidos de apoio, segundo o balanço feito pela ministra junto dos deputados.

Bloco de Esquerda e PCP levam a legislação do apoio a apreciação parlamentar no próximo dia 18, para pedirem a inclusão de quem está em teletrabalho, mas também a retribuição a 100% do valor do salário num momento em que as famílias enfrentam despesas acrescidas ao permanecerem em casa com teletrabalho e telescola.

Da parte do PCP, a deputada Diana Ferreira, lembrou nesta manhã um parecer da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), pedido pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Telecomunicações, sobre a acumulação do teletrabalho com assistência aos menores. Neste, o CITE "entende que "a possibilidade de qualquer trabalhador executar as suas funções em regime de teletrabalho nunca pode colidir com a imprescindível assistência e cuidados que os seus filhos carecem, sob pena de colocar a integridade física e psicológica das crianças em perigo, o que constitui crime, facto que o empregador deve estar ciente".

O CDS-PP, por outro lado, veio defender que "os apoios sociais têm de considerar mesmo a hipótese de o teletrabalho ser suspenso".

A audição foi pedida pelo PSD a propósito da falta de apoio apara as famílias açorianas em novembro, quando o governo regional determinou o fecho de escolas devido surtos comunitários. Os deputados do grupo parlamentar, Clara Marques Mendes e Paulo Moniz, pediram o pagamento, de forma retroativa, aos pais afetados entre 16 de novembro e 2 de dezembro. Contudo, a ministra Ana Mendes Godinho defendeu que o governo regional poderia ter acionado medidas e lembrou que há um Orçamento regional da Segurança Social - reforçado em 2020, segundo a governante.

A ministra está ainda a ser ouvida pelos deputados sobre outras matérias numa segunda audição, que ainda decorre.