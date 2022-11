Apoio a famílias e empresas faz baixar saldo orçamental em 2,7 mil milhões

Ministro das Finanças, Fernando Medina © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

As medidas de apoio a famílias e empresas para contrariar o efeito da subida dos preços provocou uma diminuição do saldo orçamental na ordem dos 2,7 mil milhões de euros face a setembro, para 2540 milhões de euros até outubro, divulgou o Ministério das Finanças nesta sexta-feira.

No entanto, na comparação com um ano antes, ainda sob o efeito da pandemia, "verifica-se uma melhoria de 9210 milhões de euros", lê-se na nota enviada às redações.

Os gastos na "mitigação do impacto do choque geopolítico" totalizaram até outubro "3455 milhões de euros, dos quais 1560 milhões de euros do lado da receita", indica o Ministério, detalhando que a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) custou 1146 milhões de euros e o Apoio extraordinário às famílias 400 milhões de euros.

"Do lado da despesa global, contabilizam-se 1895 milhões de euros, em particular decorrentes dos apoios diretos ao rendimento disponível das famílias (1263 milhões de euros), sendo mais de metade relativo ao Complemento Excecional de Pensão (986 milhões de euros)", avança o gabinete de Fernando Medina, reportando-se à Execução Orçamental até outubro.

Receita em alta

Na comparação anual, o ministério atribui a melhoria no saldo orçamental a um acréscimo da receita de 14,7%, que atribui ao "dinamismo do mercado de trabalho, da economia e pelo efeito da subida de preços".

No caso da receita fiscal e contributiva (para a Segurança Social), o montante arrecadado até outubro aumentou 15,7% face ao mesmo período de 2021 (15,5% face a 2019).

Destaque para o contributo da receita fiscal, que subiu 18,6%, uma evolução assinalada pelo Governo, em particular, pelo contributo do IVA, com mais 21,2%.

Mas, apesar do crescimento ocorrido, o ministério nota que, "comparando com o ritmo da receita fiscal e contributiva registado entre janeiro e setembro deste ano, verifica-se, porém, um abrandamento", uma vez que "nos primeiros nove meses do ano estava a crescer 16,6% face a 2021".

Já a receita contributiva cresceu 9,6% em termos homólogos, o que reflete, segundo o comunicado das Finanças, o desempenho do mercado de trabalho.

Despesa também sobe

Do lado da despesa, também houve um aumento, de 1,8%, "influenciado pela redução em 38% de despesa efetiva associada à pandemia (mas um aumento de 13,1% face a 2019)".

O ministério pormenoriza que a despesa primária aumentou 2,4% (16,8% face a 2019) e acrescenta que "excluindo o efeito das medidas covid-19, a despesa primária cresceu 4,9% e a despesa corrente primária avançou 4,8%, em termos homólogos" (mais 12,8% face a igual período de 2019).

