Apoio a famílias sem aulas aplicou-se apenas ao último ano letivo, diz governo

O apoio extraordinário às famílias devido à suspensão de atividades letivas, para acompanhamento de menores, vigorou apenas para o calendário do último ano letivo, esclarece fonte governamental nesta quarta-feira, em informação ao jornal Expresso, a propósito da possibilidade de os pais terem direito ao subsídio pela remuneração perdida ao terem de ficar em casa a acompanhar menores até 12 anos nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em que estarão suspensas as atividades letivas.

A explicação é dada perante o entendimento de vários advogados, citados nesta quarta-feira pelo Jornal de Negócios, de que o apoio estaria ainda disponível para as famílias, uma vez que não foi revogado.

Segundo a fonte citada pelo Expresso, porém, "o mecanismo de apoio à família está previsto na lei mas diz respeito expressamente ao calendário escolar do ano letivo 2019-2020, abrangendo portanto apenas as suspensões letivas que não estivessem previstas nesse calendário". "Ou seja, foi concebido e aplica-se exclusivamente ao que sucedeu no 2º e no 3º períodos do ano letivo anterior", defende fonte governamental.

Também à Rádio Renascença, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, defendeu que os pais "têm direito a falta justificada, mas não remunerada". "Neste momento, não existe uma prestação desenhada para estes dois dias", assegurou.

A legislação de emergência publicada em março prevê que fora das férias letivas do calendário do ano de 2019-2020, "consideram-se justificadas, sem perda de direitos salvo quanto à retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, quando determinado" por autoridade de saúde e pelo governo.

Nessas situações, ficou previsto também um apoio correspondente a dois terços da remuneração base, suportado em partes iguais pela Segurança Social e entidade empregadora, no caso dos trabalhadores por conta de outrem, para um dos pais, não estando nenhum dos progenitores em teletrabalho. O mesmo apoio foi previsto para trabalhadores independentes, equivalendo a um terço do rendimento mensualizado registado no primeiro trimestre de 2020 para efeitos de contribuições sociais.