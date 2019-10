Apoio a Hong Kong, leva China a suspender transmissão de jogos da NBA

A estação de televisão pública da China, CCTV, suspendeu a transmissão dos jogos da pré temporada da NBA, depois de o diretor-geral da equipa Houston Rockets ter demonstrado o seu apoio aos protestos de Hong Kong contra o estado chinês através da rede social Twitter.

Daryl Morey publicou um tweet na sua conta onde se podia ler “Com Hong Kong”, na sexta-feira. A publicação levou o canal chinês a suspender as emissões dos jogos da liga de basquetebol, de acordo com o Financial Times. Houve até parceiros comerciais que congelaram parcerias com a equipa, nomeadamente na venda de artigos de merchandising.

A NBA tentou distanciar-se do incidente, lançando um comunicado onde considera as palavras do responsável dos Houston Rockets “lamentáveis”. No entanto, há quem acuse a entidade de tentar o melhor de dois mundos, ao emitir dois comunicados – em inglês e em chinês. Segundo o diário britânico, o documento emitido em chinês terá sido mais severo.

Mas, também Daryl Morey reagiu e garantiu que tudo não passou de um “mal-entendido”. “Não foi minha intenção ofender os fãs os Rockets e os meus amigos na China. Estava simplesmente a expressar um pensamento, baseado numa interpretação de um evento complicado. Já tive várias oportunidades de ouvir e considerar outras perspetivas”, pode ler-se.

Na segunda-feira, depois de o gestor máximo da NBA, Adam Silver, ter demonstrado apoio à “liberdade de expressão política” de Daryl Morey, em entrevista à japonesa Kyodo, a CCTV decidiu então suspender a transmissão dos jogos da NBA na China. “Quaisquer comentários relativamente à soberania e à estabilidade de uma nação estão fora do limite da liberdade de expressão”, referiu a estação de televisão em comunicado.