Apoio a pais a 100% vai ter em conta apenas salário-base

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

O apoio excecional à família devido à suspensão das aulas vai passar a assegurar retribuição a 100% a famílias monoparentais ou naquelas em que a assistência a menores seja partilhada entre progenitores, mas mantendo os cortes de complementos remuneratórios, apontou nesta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

"Naturalmente, não vai haver alterações de fundo sobre o apoio", indicou a ministra após reunião com os parceiros sociais na qual o governo concretizou junto destes as situações em que o apoio a pais será alargado ou terá valor aumentado - já antes avançadas pelo governo em informações ao Público e Jornal de Negócios.

"Aquilo que fazemos é a Segurança Social assumir o diferencial do valor para garantir a prestação. Em vez de ser só, como está tipificada, uma repartição a três entre empregador, trabalhador e Segurança Social, nestas situações em que assumimos a necessidade de combater a pobreza, por um lado, e promover uma verdadeira conciliação na repartição da partilha entre os dois progenitores. Para garantir que não é esse o elemento dissuasor dessa partilha a Segurança Social assegura que não há perda de rendimento para o agregado familiar em termos daquilo que foi definido como o valor para o apoio à família", explicou Ana Mendes Godinho.

O aumento do valor de compensação para 100% do salário base surge após a constatação de uma "clara falta de partilha de responsabilidades" entre pais - com 82% dos mais de 200 mil pedidos de apoio do último ano letivo apresentados por mulheres -, mas também na véspera de os partidos discutirem no parlamento um conjunto de propostas destinadas a aumentar o valor e universo de beneficiários desta medida. PCP e BE requereram a apreciação parlamentar da medida, com o PSD também a comprometer-se com um projeto de alterações, abrindo caminho a uma maioria parlamentar capaz de forçar o alargamento dos apoios.

Uma das mudanças pretendidas é a de que os pais em teletrabalho possam aceder ao apoio, possibilidade que se encontra vedada até aqui. O governo propõe agora três situações em que tal será possível: famílias monoparentais em teletrabalho; pais com crianças que frequentem até ao quarto ano de escolaridade; e aqueles que tenham a cargo dependentes com deficiência que determina um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Segundo Ana Mendes Godinho, as alterações serão discutidas em Conselho de Ministros amanhã, após o que entrarão em processo legislativo. Mas a governante não deu indicação de quando o governo espera que entrem em vigor.

A ministra do Trabalho também não deu conta do impacto esperado deste alargamento, seja no aumento de beneficiários potenciais, seja no aumento da despesa. Até aqui, houve cerca de 68 mil pedidos de apoio por parte dos pais.

No último ano letivo, com as atuais regras que impedem o acesso ao apoio quando um dos pais está em teletrabalho, houve 201 mil beneficiários e uma despesa total de 83 milhões de euros Inicialmente, o governo estimava fazer chegar o apoio a pais a 750 mil trabalhadores, num custo de 294 milhões de euros.

O apoio, salvo nas situações excecionais que passarão a ser contempladas com retribuição no valor total do salário-base, implica a perda de complementos remuneratórios e também de um terço do salário-base. Os dois terços de salário são pagos em partes iguais pelo empregador e pela Segurança Social. No caso dos trabalhadores independentes, o apoio corresponde a um terço dos rendimentos registado e sujeitos a desconto.

Além dos pais em teletrabalho, também não têm acesso ao apoio os trabalhadores que desempenham funções essenciais, cujo universo foi alargado no atual estado de emergência. Nestes casos, têm escolas de acompanhamento designadas onde deixar os filhos menores.