Apoio a projetos de ONGD no estrangeiro subiu para quatro milhões de euros em 2022

Apoio visa os PALOP © AMPE ROGÉRIO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Janeiro, 2023 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O apoio de Portugal a projetos de cooperação para o desenvolvimento implementados pelas Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) no estrangeiro aumentou 26% no ano passado, para quase quatro milhões de euros, anunciou hoje o Governo.

"Este aumento global, no ano em que foi aprovada a nova Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030 (ECP 2030), representa um acréscimo de 26% face ao ano de 2021, totalizando quase quatro milhões de euros em 2022", lê-se num comunicado enviado à Lusa, no qual se salienta que "esta subida permitiu o robustecimento da ação da Cooperação Portuguesa nos países parceiros, traduzindo-se num maior número de projetos a financiar, bem como das áreas de intervenção abrangidas e dos beneficiários".

Entre os principais países apoiados por este reforço das verbas do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua para a cooperação estão os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), como é habitual, mas também vários países na América Latina, como Colômbia, Cuba, El Salavador e Honduras, diz o Governo.

"A Linha de Cofinanciamento de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento registou um aumento de 40% em 2022, passando o montante total cofinanciado para mais de 2,6 milhões de euros", aponta-se no comunicado, que dá ainda conta que "o número de projetos passou de 33 para 38, contemplando 13 ONGD portuguesas com projetos em África - Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe - e na América Latina - Colômbia, Cuba, El Salvador e Honduras --, abrangendo os setores da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Rural".

A Linha de Cofinanciamento de Projetos de Educação para o Desenvolvimento foi reforçada em 5%, o que eleva "o montante total cofinanciado para cerca de 620 mil euros, em 15 projetos promotores de abordagens educativas e de debate acerca de temas transversais às questões do desenvolvimento - como a proteção dos direitos humanos, a promoção de uma cultura de paz e de democracia, a promoção da justiça social, a defesa da sustentabilidade ambiental, económica e social, bem como a promoção da interculturalidade, da não discriminação e da igualdade de género", lê-se no comunicado.

No texto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dá ainda conta que "a capacidade de reação ágil da Cooperação Portuguesa, através do Instrumento de Resposta Rápida, foi reforçada em mais de 30%, correspondendo a quase 330 mil euros de apoios concedidos para dar resposta às necessidades mais imediatas no domínio da segurança alimentar em Moçambique".