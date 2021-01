Apoio à retoma perde bónus nos escalões. Corte de horas a 100% só até abril

A pandemia está a dar fortes dores de cabeça ao comércio mas também à indústria, cuja carteira de encomendas está a encolher. © Foto: TIAGO PETINGA/LUSA

O apoio à retoma progressiva vai estender-se até ao final do primeiro semestre, agora com salário a 100% e aberto a sócios-gerentes, mas em grande medida estará a partir de maio de volta às regras originais previstas para o trimestre final de 2020, com a possibilidade de reduzir horários a 100% eliminada a partir de abril para as grandes perdas de faturação. E também já sem o salto de escalões que foi válido para o mês de dezembro.

As regras da prorrogação do mecanismo sucessor do lay-off simplificado foram publicadas nesta sexta-feira em Diário da República e determinam que a possibilidade de reduzir horários proporcionalmente às quebras de faturação está de regresso às regras previstas no apoio para os meses de outubro a dezembro originalmente.

A exceção é manter-se o nível de quebras de faturação em 25% elegível para reduções de horário em 33%, e também a extensão da redução a 100% para quebras acima de 75%, mas apenas para os primeiros quatro meses do ano.

Por outro lado, empresas com quebras acima de 60% deixam de ter acesso à possibilidade de reduzirem horários a 100%, com pagamento integral de salários pela Segurança Social - uma possibilidade que vigorou em dezembro, com o governo a permitir então que as empresas transitassem para o escalão de perdas de faturação imediatamente a seguir.

Nestes casos, a quebra em 60% dá direito a reduzir horários em 60%. Também as quebras em 40% valem uma redução de 40%.

Já de maio a junho, quem mantiver quebras de 75% apenas terá direito a uma redução de 75%, passando à partida a ter encargos com parte dos salários dos trabalhadores.

Mas a situação destas empresas poderá ainda ser reavaliada até lá. Segundo o novo decreto-lei que estende o apoio, o "governo avalia, no mês de abril de 2021, a evolução da situação pandémica e da atividade económica relativa ao primeiro trimestre, procedendo ao ajustamento dos limites de redução temporária do PNT (período normal de trabalho) em função das respetivas conclusões".

Quanto ao pagamento da Taxa Social Única, o decreto-lei mantém a dispensa parcial de contribuições em 50% para micro, pequenas e médias empresas, calculada sobre o valor da compensação retributiva devida pelo empregador pelas horas não trabalhadas (quatro quintos), sendo que a Segurança Social coloca o remanescente para garantir os salários a 100% (até ao limite de 1995 euros de salário).

A legislação publicada vem também regulamentar a atribuição de um apoio simplificado para microempresas que estiveram com lay-off simplificado ou no apoio à retoma, a ser pago pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O apoio, pago faseadamente ao longo de seis meses, obriga a manter o nível de postos de trabalho permanentes por até oito meses. Não contam não renovações a precários, despedimentos por justa causa ou por iniciativa do trabalhador.

No decreto-lei desta sexta-feira surge também regulamentado o direito a planos de formação para os trabalhadores abrangidos pela redução de horários, que dá direito a um valor de cerca de 308 euros, repartidos entre empregador (132 euros euros) e trabalhador (176 euros), mas apenas quando a remuneração bruta do trabalhador seja reduzida.

"O plano de formação previsto no número anterior confere o direito a uma bolsa no valor máximo de 70 % do indexante dos apoios sociais (IAS) por trabalhador abrangido, destinada ao empregador, que tem direito ao montante equivalente a 30 % do IAS, e ao trabalhador, que tem direito ao montante equivalente a 40 % do IAS nas situações em que a retribuição ilíquida do trabalhador seja inferior à sua retribuição normal ilíquida", refere o decreto-lei.

Porém, está previsto que os trabalhadores recebam a 100% quer no apoio à retoma progressiva, quer no lay-off previsto pelo Código do Trabalho, e ainda quando abrangidos pelo lay-off simplificado que deverá aplicar-se nas empresas encerradas por ordem administrativa, pelo menos, até meados de fevereiro, devido às novas restrições do estado de emergência em vigor a partir de hoje.

O lay-off simplificado deverá ter para estas empresas uma duração de três meses, segundo a informação avançada ontem pelo governo, com a possibilidade de quem está no apoio à retoma progressiva transitar imediatamente para o mecanismo, regressando depois ao apoio novamente.

A Confederação do Comércio e Serviços veio nesta sexta-feira defender que o lay-off simplificado deve abranger também situações de redução de atividade, e não apenas os casos de empresas forçadas a encerrar.

Alterado às 14h07 com a correção de que a redução de faturação de 75% permite corte em 100% até abril e não março.