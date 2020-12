Apoio à retoma progressiva só abrangeu 19 mil empresas até aqui

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 60/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções para 2021-2023" e da Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2021", na Assembleia da República, em Lisboa, 10 de novembro de 2020. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O número total de empresas abrangidas até aqui pelo mecanismo sucessor do lay-off simplificado, o apoio à retoma progressiva, foi de 19 mil, mais cinco mil empresas do que aquelas que tinham recorrido ao apoio até ao início de outubro, data da primeira reformulação da medida. O apoio tem sido alvo de sucessivas modificações para aumentar a abrangência.

O número foi avançado nesta segunda-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em audição parlamentar na comissão eventual de acompanhamento das medidas de apoio devido à Covid-19, pedida pelo grupo parlamentar do CDS-PP.

Inicialmente, a ministra do Trabalho deu conta de um número global de 69 mil empresas e 551 mil trabalhadores abrangidos pelo apoio à retoma progressiva e também pelo incentivo extraordinário à normalização da atividade (que assegura até dois salários mínimos por trabalhador no termo do lay-off simplificado, contra a manutenção do nível de emprego).

A resposta não satisfez o CDS-PP, com a deputada Cecília Meireles a pedir números discriminados para o apoio à retoma progressiva e também a questionar o motivo pelo qual o Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho deixou em meados de outubro de publicar estatísticas regulares sobre o pagamento e adesão a apoios extraordinários, assim como a deixar um pedido de explicações sobre os valores de apoios que têm sido dados até aqui pelo governo e aqueles que constam da execução orçamental.

Em apoios pagos, sem contar reduções e isenções de contribuições sociais, Ana Mendes Godinho listou 2 337 milhões de euros desembolsados, a favor de 2,3 milhões de pessoas e 152 mil empresas. O valor não coincide com os 1623 milhões de euros contabilizados na execução orçamental até outubro. Segundo Ana Mendes Godinho, porque não refletirá os apoios pagos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), como o incentivo extraordinário à normalização de atividade. Uma resposta que, porém, não convenceu a deputada.

Já relativamente aos dados que o Gabinete de Estudos e Planeamento deixou de publicar, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu que irão voltar. "O que o GEP está a tentar fazer é melhorar a informação que tem", justificou a governante, prometendo ainda para este mês uma nova atualização.

Falhas da Segurança Social não vão limitar acesso ao programa Apoiar

A ministra foi também chamada a explicar o que sucede às empresas que se estarão a ver impedidas de aceder a apoios do programa Apoiar.pt por dívidas à Segurança Social que não têm. Em causa, estará a transmissão de informação errada por parte da Segurança Social Direta. Segundo Ana Mendes Godinho, "não há qualquer empresa que ficará impossibilitada de aceder a apoios", estando neste momento a Segurança Social a corrigir a situação junto da plataforma Balcão 2020, onde são recebidas as candidaturas do Apoiar.pt.

Até aqui, segundo Ana Mendes Godinho, além do lay-off simplificado que chegou a 896 mil trabalhadores e cerca de 110 mil empresas (com 500 recusas relacionadas com dívidas à Segurança Social por regularizar), e do apoio à retoma e incentivo à normalização que chegaram a 69 mil empresas e 551 mil trabalhadores (com as 19 mil empresas no apoio à retoma), a Segurança Social terá pagado apoios a 173 mil trabalhadores independentes, a 52 mil sócios-gerentes e a 17 mil trabalhadores informais ou com curtas carreiras contributivas em situação de desproteção social.

Além disso, o complemento de estabilização para quem esteve em lay-off simplificado terá chegado a 350 mil trabalhadores, havendo ainda 189 mil baixas por isolamento pagas e 127 mil subsídios por doença associados à Covid-19 pagos.

Já os apoios à família devido ao encerramento de escolas, no último ano letivo, abrangeram 201 mil pessoas, com um valor de 83 milhões de euros.

Ana Mendes Godinho foi questionada acerca da razão pela qual o apoio não está a ser pago neste ano letivo, nomeadamente, no contexto de escolas encerradas devido a surtos por ordem das autoridades de saúde. "Para situações em que há encerramento de escolas, necessariamente, o isolamento profilático aplica-se", defendeu em resposta à deputada Clara Marques Mendes, do PSD. Também aqui, a resposta não satisfez, com a deputada a responder que não é essa a informação que é transmitida às famílias.

Das bancadas parlamentares à esquerda, a ministra do Trabalho recebeu um rol de questões relacionadas com processos de despedimentos com contornos aparentemente irregulares: da não transmissão de contratos de trabalho com a passagem da segurança privada entre empresas nos hospitais Amadora-Sintra e de Guimarães, ao casos de trabalhadores despedidos da empresa Sousacamp alegadamente chamados pelo centro de emprego a preencher vagas na mesma empresa de onde foram despedidos.

No que diz respeito à transmissão de contratos de empresas prestadoras de serviços em organismos públicos, sem que seja garantida a situação dos trabalhadores, Ana Mendes Godinho reconheceu a necessidade de haver uma clarificação legal das obrigações perante os trabalhadores na transmissão de estabelecimentos, em resposta ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.

Por outro lado, referiu, haverá a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), para fazer valer as leis laborais. De resto, a ministra informou que o governo está a ponderar tornar competência definitiva da ACT a fiscalização de despedimentos ilegais.