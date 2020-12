Apoio à retoma termina em junho e fica aberto a sócios-gerentes

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (António Cotrim/Lusa) © António Cotrim/Lusa

O apoio à retoma progressiva será estendido até ao final do primeiro semestre do próximo ano, e passará a ter condições mais flexíveis no acesso, além de garantir salário pago a 100% aos trabalhadores, conforme ficou já previsto no Orçamento do Estado de 2021.

A medida, que sucedeu ao lay-off simplificado e permite reduzir os encargos com massa salarial nas empresas, vai passar a estar aberta aos gerentes das empresas, conquanto estes nela façam descontos e quando haja trabalhadores permanentes abrangidos pelo apoio, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, num novo pacote de apoios e medidas de flexibilização aos já existentes com vista a preparar uma normalização da atividade esperada para o primeiro trimestre do próximo ano.

O apoio à retoma progressiva é a medida principal do governo para assegurar a manutenção do emprego, mas tem tido uma baixa adesão por parte das empresas, o que motivou já várias reformulações. Na última, o governo permitiu que as empresas beneficiassem até ao final deste ano de apoios correspondentes ao escalão seguinte daquele que enquadra a sua perda de faturação para obterem uma maior comparticipação da Segurança Social nos salários.

Na prorrogação da medida, em 2021, o governo vai manter a redução em 50% da Taxa Social Única para microempresas e PME, conforme o governo tinha também já ontem dado conta.

Mas porque as microempresas têm encontrado dificuldades em aceder ao apoio, justificou o ministro da Economia, poderão ter na primeira metade de 2021 acesso a um apoio de dois salários mínimos por trabalhador mantido, em alternativa, quando registem quebra de faturação igual ou superior a 25%.

Este apoio correspondeu antes a uma das modalidades do incentivo extraordinário à normalização da atividade, destinadas às empresas que concluíssem o fim do lay-off simplificado.

As obrigações de manutenção de emprego são as mesmas, durando pelos seis meses de duração da medida (o apoio é pago faseadamente) e por mais dois meses depois disso. Ao todo, oito meses.