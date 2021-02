Apoio às rendas comerciais arrancou com 150M€, metade do anunciado

Rua das Flores, no Porto © Igor Martins/Global Imagens

O aviso de abertura de candidaturas ao Apoiar Rendas foi publicado nesta quinta-feira no site do Compete 2020 com uma dotação orçamental de 150 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A medida, destinada a pagar uma parte das rendas das empresas afetadas pelas restrições adotadas no quadro da pandemia de covid-19, foi anunciada em 10 de dezembro pelo ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Siza Vieira, que tinha indicado na altura uma dotação de 300 milhões de euros.

Questionada pela Lusa sobre qual o motivo da redução para metade da dotação inicialmente anunciada, fonte oficial do Ministério da Economia disse que o aviso publicado "prevê uma dotação inicial de 150 milhões de euros, que será reforçada no caso de vir a ser necessário".

As candidaturas ao Apoiar Rendas abriram e, segundo o aviso, decorrem "até ao esgotamento da dotação" prevista que, afinal é de 150 milhões de euros.

O apoio ao pagamento das rendas integra o pacote de medidas aprovadas pelo Governo em dezembro para serem aplicadas durante os primeiros seis meses de 2021 com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia na tesouraria das empresas e são apoios a fundo perdido.

A medida abrange as micro, pequenas e médias empresas dos setores afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia e as empresas com 250 trabalhadores ou mais e cujo volume de negócios anual não exceda 50 milhões de euros.

As empresas com uma quebra de faturação entre 25% e 40% receberão um apoio equivalente a 30% do valor da renda, até um máximo de 1200 euros por mês.

Já para as empresas com quebras de faturação superior a 40%, o apoio às rendas será equivalente a 50% destes custos, até ao máximo de 2000 euros por mês.

Na conferência de imprensa em que as medidas foram apresentadas, o ministro de Estado e da Economia explicou que o apoio será pago em duas tranches, no primeiro e no segundo trimestres de 2021.

Siza Vieira disse ainda que este programa vai permitir pagar até 50% do valor das rendas por inteiro até rendas de 4000 euros, o que corresponde "a 95% ou mais das rendas comerciais" no país.

Assim, uma empresa que registe nos primeiros nove meses de 2020 uma quebra de faturação homóloga de 45% e que pague uma renda de cinco mil euros mensais terá direito a um apoio mensal a fundo perdido de dois mil euros, num total de 12 mil euros no semestre.