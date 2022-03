Apoio de 400 milhões à indústria transformadora e transportadoras disponível na quinta-feira

© Foto: Manuel de Almeida/Lusa

A linha de crédito de 400 milhões de euros, que o Governo criou para as empresas mais dependentes da energia e dos combustíveis, fica disponível a partir de dia 17 de março (quinta-feira), anunciou o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, esta segunda-feira.

Este novo mecanismo de auxiliar as empresas já tinha sido anunciado no sábado por Siza Vieira, mas desconhecia-se a data do lançamento.

O apoio configura uma ​​​​​​garantia pública, disponibilizada pelo Banco Português de Fomento, visando "empresas que operam na indústria transformadora e nos transportes", segundo um comunicado enviado à redação, à margem do anúncio feito em conferência de imprensa conjunta com a a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

A linha de crédito tem "uma dotação global de 400 milhões de euros" e uma "cobertura de 70% do crédito, num prazo de até 8 anos, com 12 meses de carência de capital".

As empresa que queiram beneficiar deste novo mecanismo devem respeitar os seguintes critérios: "peso igual ou superior a 20% nos custos energéticos nos custos de produção; aumento do custo de mercadorias vendidas e consumidas igual ou superior a 20%; quebra da faturação operacional igual ou superior a 15% quando resulte da redução de encomendas devido a escassez ou dificuldade de obtenção de matérias-primas, componentes ou bens intermédios".

No entanto, todas as empresas da indústria transformadora e dos transportes, "que operam especificamente na produção de bens alimentares de primeira necessidade, cuja cadeia de abastecimento está particularmente exposta ao contexto internacional", estão isentas de cumprir os referidos critérios.

Com esta medida, o Governo procura "apoiar as empresas a fazer face às necessidades adicionais de liquidez resultantes da subida de custos das matérias-primas, energia e à disrupção nas cadeias de abastecimento".