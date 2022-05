Apoio de 60 euros abrange em maio 200 mil famílias

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, na Assembleia da República, Lisboa, 17 março 2021. MANUEL DE ALMEIDA / LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Maio, 2022 • 16:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O apoio de 60 euros para famílias vulneráveis, criado para atenuar o impacto do aumento dos preços dos bens alimentares, irá abranger em maio cerca de 200 mil famílias, disse esta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Fizemo-lo no mês de abril relativamente a todas as pessoas com a tarifa social de eletricidade, e essa já foi toda paga. Em maio será alargada a todas as famílias com prestações sociais mínimas ainda que não tivessem tarifa social de eletricidade", disse Ana Mendes Godinho no final da reunião da Concertação Social, em Lisboa.

"Este pagamento em maio abrangerá cerca de 200 mil agregados familiares que não estavam abrangidos pela tarifa social de eletricidade, mas que são titulares de prestações sociais mínimas", acrescentou a ministra.

Em abril, o apoio de 60 euros foi pago às 762.320 famílias beneficiárias da tarifa social de eletricidade.

Em maio, o apoio será pago aos beneficiários de prestações sociais mínimas que não estão abrangidos pela tarifa social de energia.

No total, o apoio irá chegar assim a mais de 960 mil famílias.

Em 13 de abril, na apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o Governo previa que o apoio abrangesse 830 mil agregados familiares no total dos dois meses.

A medida terá um custo associado de 55 milhões de euros, segundo a proposta de OE2022.