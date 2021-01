Apoio do lay-off simplificado chega a 22 700 empresas na quinta-feira

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Mais de 22 mil empresas forçadas a encerrar devido às restrições do atual estado de emergência vão na quinta-feira pagamentos no acesso ao lay-off simplificado. Mas a cobertura do salário a 100% pela Segurança Social só será efetiva no próximo mês, avança nota do Instituto de Segurança Social.

A publicação, desta terça-feira, indica que até "todos os pedidos que deram entrada até ao dia 21 de janeiro e foram considerados válidos serão pagos já no próximo dia 28 de janeiro, de forma a transferir liquidez imediata para as empresas cuja atividade foi encerrada ou suspensa ao abrigo do atual estado de emergência".

Segundo a Segurança Social, foram 22 700 as empresas que apresentaram pedido válido até ao dia 21, passada quinta-feira, com o lay-off simplificado a abranger 86 300 trabalhadores.

"Estas empresas receberão já no próximo dia 28 um pagamento no montante total de 20,3 milhões de euros, garantindo num espaço curto de tempo uma injeção de liquidez nesta fase de paragem de atividade", refere a nota.

Em 2021, os mecanismos de redução de horário apoiados pelo Estado asseguram já salário a 100% aos trabalhadores, com os valores adicionais a serem suportados pela Segurança Social até ao limite de 1995 euros (três salários mínimos). Contudo, "esse apoio adicional será pago em fevereiro, com efeitos a janeiro", esclarece a nota desta terça-feira.