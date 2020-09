Apoio do novo lay-off relativo a agosto ainda pode ser pedido neste mês

As empresas em situação de crise devido à pandemia podem ainda durante este mês apresentar pedidos para redução do período normal de trabalho dos funcionários relativos a agosto, com apoio da Segurança Social ao pagamento de salários. A informação é avançada em nota do Instituto da Segurança Social esta sexta-feira depois de menos de sete mil empresas terem avançado com pedidos no mês passado.

“A apresentação do pedido de apoio pode ser feita em qualquer altura do mês, abrangendo todo o período desse mês Porém, durante o mês de setembro, o empregador pode entregar também o pedido do apoio referente ao mês de agosto”, informa a nota publicada no site do organismo.

O sucessor do lay-off simplificado, o apoio extraordinário à retoma progressiva, recebeu em agosto candidaturas de apenas 6897 entidades empregadoras para manter em redução de horário um total de 55 014 trabalhadores. A maior parte, 4620 empresas, declarou quebras de faturação iguais ou superiores a 60%, que permitem corte de horários em até 70%. Dessas, 3310 reportaram mesmo quebras mínimas de 75%, que dão direito a uma comparticipação maior da Segurança Social sobre os encargos com salários. Nestes casos, além do pagamento de 70% das horas não trabalhadas, os empregadores recebem do Estado 35% do salário por trabalho prestado.

O novo lay-off que vigora desde agosto destina-se a empresas que apresentem quebra de atividade de pelo menos 40%, permitindo reduzir horários e salários dos trabalhadores até ao final do ano. Há isenção ou redução da Taxa Social Única devida por entidades empregadoras consoante a dimensão das empresas, mas apenas na parte de salário relativa a horas não trabalhadas.

Já no regime de lay-off simplificado, a que apenas as empresas que se mantenham encerradas por decisão administrativa ou que não tenham esgotado o período máximo de concessão do apoio podem ainda recorrer, permitia-se a suspensão dos contratos e comparticipação das horas não trabalhadas. A isenção da Taxa Social Única era total para todas as empresas e aplicava-se sobre horas trabalhadas e não trabalhadas.

Na nota desta sexta-feira, a Segurança Social lembra que no preenchimento do pedido, as empresas devem entregar a declaração de contabilista certificado que atesta a quebra de faturação registadas, lista de trabalhadores abrangidos, consentimento para consulta da situação fiscal junto da Autoridade Tributária, e número de IBAN. Além disso, recorda que “o cálculo da redução do período normal de trabalho é feito numa base mensal, devendo ser respeitados os limites legais horários diários e semanais”. Ou seja, máximo de oito horas diárias e quarenta horas por semana.