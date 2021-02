Apoio excecional à família. O que é?

As aulas virtuais vão passar a fazer parte da Universidade do Futuro. © Arquivo / Global Imagens

O que é?

O apoio excecional à família destina-se a suportar parcialmente o salário dos trabalhadores que se vejam forçados a ficar em casa para prestar assistência a filhos menores com idades inferiores a 12 anos, ou com deficiência ou doença crónica de qualquer idade, que fiquem sem opção de escola. Além disso, prevê a justificação das faltas do trabalhador. O apoio não é pago no período de férias escolares, mas há justificação de faltas nesses períodos. Em janeiro, aplica-se apenas a partir de dia 22.

Quem pode aceder?

Podem ter acesso ao apoio os trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes, trabalhadores do serviço doméstico, sócios-gerentes de empresas e membros de órgãos sociais de fundações, associações e cooperativas. O apoio pode ser atribuído a ambos os pais para períodos diferentes, no caso de famílias não monoparentais.

Em que circunstâncias não é possível ter o apoio?

O apoio não está disponível quando um dos pais se encontre em teletrabalho, mas também quando os progenitores trabalhem em serviços essenciais (por exemplo, nas forças de segurança ou supermercados) para os quais são designadas escolas. Também não pode ter acesso quem esteja em lay-off, ainda que parcial, ou apoio à retoma progressiva, assim como quem está a receber apoio à redução de atividade. Nesses casos, será necessário sair destas medidas para poder pedir o apoio.

Qual o valor a receber para um trabalhador por conta de outrem?

Nos caso dos trabalhadores por conta de outrem, o valor do apoio consiste em dois terços da remuneração-base, num valor mínimo de 665 euros e com teto de 1995 euros, tendo como referência o salário-base de dezembro. É pago em função do número de dias de faltas justificadas, com encargos repartidos entre Segurança Social e empregador. Sobre o valor aplicam-se descontos para a Segurança Social e IRS, caso se aplique. O empregador suporta apenas contribuições sobre a sua contribuição no apoio.

Qual o valor a receber por um trabalhador independente?

Os trabalhadores independentes têm direito a um terço do rendimento sobre o qual descontaram no quarto trimestre, mensualizado. O valor mínimo é de 438,81 euros e o máximo de 1097 euros. O valor é também sujeito a descontos e deve ser declarado como prestação de serviços.

Qual o valor a receber por um sócio-gerente?

Os sócios-gerentes ou membros de órgão sociais de fundações, cooperativas e associações têm direito a dois terços da remuneração-base, pagos em partes iguais pela Segurança Social e entidade empregadora, num mínimo de 665 euros e com um teto de 1995 euros. É considerado para o cálculo do apoio o salário de dezembro, e aplicam-se os descontos habituais.

Qual o valor a receber por um trabalhador do serviço doméstico?

Os trabalhadores domésticos recebem também dois terços da remuneração-base, pagos em partes iguais pela Segurança Social e entidade empregadora, num mínimo de 665 euros e com um teto de 1995 euros. É considerado para o cálculo do apoio o salário de dezembro, e aplicam-se os descontos habituais. No caso destes trabalhadores, o empregador deve pagar a" totalidade das contribuições e quotizações, correspondentes à remuneração habitualmente paga", Segundo a Segurança Social.

Como pode ser pedido o apoio?

O apoio relativo a janeiro pode ser pedido até quarta-feira. No caso dos trabalhadores por conta de outrem, sócios-gerentes e trabalhadores domésticos, devem preencher a declaração GF88-DGSS disponível no site da Segurança Social e remetê-la aos empregadores, que pedirá o apoio na Segurança Social Direta. Já os trabalhadores independentes fazem eles próprios o pedido.