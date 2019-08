Apoio não correspondido. Portugal recuperou menos de 20% das ajudas à banca

O Estado recuperou desde 2007, em mais de uma década, menos de 20% das ajudas públicas que concedeu (e continua a conceder) à banca.

É o terceiro registo mais baixo no grupo dos 18 países que foram obrigados a dar assistência aos bancos desde o início da crise, revela um novo estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI). Suécia, Dinamarca, Lituânia e EUA são, de longe, os mais expeditos a recuperar o dinheiro dos seus contribuintes.

Estas contas, com a chancela do FMI, feitas por seis economistas (Deniz Igan, Hala Moussawi, Alexander Tieman, Aleksandra Zdzienicka, Giovanni Dell’Ariccia e Paolo Mauro) ainda não incluem o dinheiro entretanto emprestado ao Novo Banco de 2017 em diante e ao fundo Parvalorem (neste ano), verbas que, claro, ainda não foram devolvidas.

Neste caso, estamos a falar dos 792 milhões de euros concedidos em 2018 ao Fundo de Resolução e dos 1149 milhões de euros emprestados em 2019; do novo empréstimo público de 600 milhões a um dos veículos com ativos problemáticos do ex-BPN (em junho de 2019); e dos 541 milhões adicionais que o Novo Banco quer pedir por causa dos prejuízos do primeiro semestre de 2019. Uma ajuda que só deve cair em 2020, podendo ser até superior, dependendo do nível de prejuízos no final do ano.

O artigo de investigação do FMI, “A grande sombra da crise financeira global: Intervenções públicas no setor financeiro”, é claro: Há países que conseguiram, mediante ajudas públicas, resolver os problemas dos bancos e devolver grande parte dos apoios aos contribuintes; outros não conseguiram nem uma coisa nem outra. É neste último grupo que está Portugal, mostra este trabalho.

Os economistas analisaram as intervenções públicas diretas mais as garantias concedidas entre 2007 e 2017 a 1114 instituições financeiras de 37 países. Concluíram que o apoio público direto ascendeu a 1,6 biliões de dólares (1,4 biliões de euros a preços atuais). Somando as garantias públicas concedidas, o apoio duplica para 3,1 biliões de euros. “Os maiores apoios foram alocados aos bancos menos capitalizados e lucrativos.”

No entanto, no final de 2017, “apenas poucos países desinvestiram o apoio inicial fornecido durante a crise”. “As participações públicas foram alienadas mais rapidamente nos bancos mais capitalizados, mais lucrativos e com maior liquidez e nos países onde a economia recuperou mais rapidamente.

Nos países onde a participação do governo se manteve elevada em relação à intervenção inicial, o investimento privado e o crescimento do crédito foram mais lentos, o acesso financeiro, a profundidade, a eficiência e a concorrência foram piores, e a estabilidade financeira melhorou menos.”

Portugal foi o terceiro país que apoiou com mais força os bancos (através de dinheiro público), uma ajuda acumulada que rondava os 14% do produto interno bruto (PIB). Nada que se compare, mesmo assim, com os mais de 45% do PIB que a Grécia dedicou a salvar bancos.

Mas enquanto a Grécia já recuperou quase metade dessa ajuda, Portugal conseguiu reaver menos de metade do suporte às entidades financeiras. Só há dois desempenhos mais fracos: Croácia e Chipre.

No final de 2017, o Estado português tinha em sua posse um valor “significativo” em capital (equity) nos bancos. Os peritos explicam que isso tem que ver sobretudo com o facto de o país deter (via Fundo de Resolução) uma forte participação no (25%) e às injeções de capital na CGD em 2017.

O Conselho das Finanças Públicas calcula que de 2014 a 2021 o Novo Banco deve consumir recursos públicos (empréstimos que forçam a mais dívida pública) num valor superior a 7,8 mil milhões de euros. A CGD teve um apoio na ordem dos 3,9 mil milhões em 2017.

O estudo conclui que a recuperação das ajudas públicas foi muito desigual entre os países analisados. “Dinamarca, França, Hungria, Lituânia e Holanda recuperam mais de 80% do valor em intervenções diretas brutas entre 2007 e 2017. Em contrapartida, entre os países com maiores intervenções, o rácio de recuperação ficou bastante abaixo de 20% no Chipre e em Portugal.”

Da mesma forma, enquanto alguns Estados (no orçamento, nas suas contas públicas) lucraram alguma coisa com a ajuda à banca, Portugal nem por isso. Em 2017, o país aparecia com o quarto maior prejuízo num grupo de 20 analisados.

Dados oficiais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, de 2007 a 2018, a fatura efetivamente paga pelo contribuinte ascende a 19,1 mil milhões de euros. É quase 10% do PIB e um dos fardos mais pesados entre os países da Europa.

Neste período, foram poucos os governos que conseguiram lucrar com o apoio à banca. De acordo com cálculos do Dinheiro Vivo com base em dados fornecidos pelo Eurostat, este grupo é composto apenas por Dinamarca, França, Luxemburgo e Suécia.