Apoio para o gás poderá abranger 600 empresas

Secretário de Estado da Economia, João Neves

A medida de ajuda do Governo às indústrias que usam gás de forma intensivo poderá abranger 600 empresas. A notícia foi dada pelo secretário de Estado da Economia em entrevista ao Negócios. João Neves revelou, ainda, que a iniciativa que atualmente já apoiou entre 250 a 300 empresas, poderá abranger as seis centenas até ao final deste ano.

No entanto, o governante explicou que a totalidade destas empresas deverá ser de 1500 empresas que sofreram um "forte impacto" com a escalada dos preços dos gás.

Os apoios - que depois de negociar com a Comissão Europeia, o Governo português conseguiu alargar a duas categorias específicas - englobam um auxílio de até dois milhões de euros para empresas com maior intensidade em gás e de maior dimensão. Neste caso João Neves garante que embora não ultrapassem a centena, se encontram em "segmentos muito significativos" e que são "decisivos para a manutenção de certas cadeias de produção". E exemplifica. "Nós estamos com situações muito complexas nas tinturarias e nas unidades de acabamento têxtil", assim como em algumas empresas produtoras de vidro ou papel. O secretário de Estado garante que "se não houver condições de os sustentarmos neste período muito difícil, também muito dificilmente vão conseguir recuperar quando as situações de mercado, nomeadamente de custos, do lado da energia, estabilizarem".

A outra modalidade é dirigida a menos de 10 empresas e estabelece um máximo de cinco milhões de euros de apoio. Nestes casos trata-se de empresas que na sequência de "questões absolutamente conjunturais" acabaram por "muito rapidamente passar de uma situação de solidez para resultados operacionais negativos".

No caso da indústria agroalimentar, passa a ser abrangida pela taxa de apoio de que aumentou de 30% para 40% e "responde a necessidades humanas muito claras: lacticínios, indústria de carnes, rações", como afirma João Neves. Situações em que por utilizarem muito gás "poderia haver disrupções das cadeias de fornecimento".

No total, todo o alargamento do programa "Apoiar Gás" leva estas ajudas de 160 para 235 milhões de euros.

Formação

Deste pacote de 1,4 mil milhões de euros, 100 milhões estão reservados para formação qualificada de trabalhadores, afirma ainda João Neves. Um apoio que "pode chegar a centenas de milhares de trabalhadores" e que não deve esgotar-se até ao fim deste ano.

Já o concurso para o apoio à internacionalização vai "ser aberto na última semana de setembro" e pretende reforçar "a presença das empresas portuguesas em feiras internacionais no próximo ano".