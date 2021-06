Apoio para pagar rendas com poucas famílias e atrasos

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

Chega a poucas famílias o apoio do Governo para ajudar a pagar rendas. Lançada em março de 2020 e com fim previsto para este mês, a ajuda para inquilinos com quebras de rendimentos apenas serviu para 769 famílias. Além disso, há queixas de atrasos na atribuição deste auxílio, gerido pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

Segundo o jornal Público desta terça-feira, o valor total de empréstimos contratualizados é de cerca de dois milhões de euros. O montante já inclui as prorrogações de apoios que, entretanto, foram sendo concedidas, de acordo com informação recolhida pelo jornal junto do Ministério das Infraestruturas e da Habitação.

Os apoios foram lançados em resposta à pandemia da covid-19, em março. Tem sido baixa a adesão ao "regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda no mercado habitacional". O HRU recebeu 3309 pedidos de apoio ao pagamento, relativos a 2553 famílias. Ou seja, só foram aprovados processos para 30% das famílias que se candidataram.

O reduzido número de famílias apoiado tem sido criticado por representantes de proprietários e de inquilinos, considerando o número de famílias com contratos de arrendamento. O Governo justifica a fraca adesão pelas dificuldades de fazer prova da existência de contratos ou da quebra de rendimentos.