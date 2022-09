Apoios às famílias e bónus de meia pensão livres de penhoras

© Paulo Spranger / Global Imagens

Os apoios diretos de 125 euros a titulares com rendimentos até 2700 euros brutos mensais e os 50 euros a atribuir por dependente até aos 24 anos bem como o bónus de mais meia pensão não poderão ser penhorados, segundo as propostas de alteração do PS ao pacote de medidas do governo aprovadas esta quarta-feira pelo Parlamento.

Atualmente a lei já liberta de penhoras os apoios sociais, mas o PS quis que não restassem dúvidas. Fonte da bancada socialista revelou ao Dinheiro Vivo que o grupo parlamentar teve conhecimento de cidadãos com bens penhorados que questionaram a Autoridade Tributária sobre se os apoios que agora teriam direito não seriam também apreendidos e as respostas foram ambíguas. Nuns casos, as Finanças consideraram que tinham o estatuto de prestação social logo apoios não seriam penhorados. Noutras situações, a interpretação era contrária.

No caso do complemento extraordinário de meia pensão que será paga em outubro aos reformados da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações com prestações até 5318,4 euros mensais, os socialistas também quiseram salvaguardar de que não seria alvo de penhoras. Isto porque as pensões, como são consideradas rendimentos, podem ser apreendidas pelo Fisco, Segurança Social ou outras entidades financeiras, bancárias e de seguros perante a existência de dívidas.

Assim, o grupo parlamentar do PS definiu que, tal como os apoios diretos, também o complemento da pensão é considerado um apoio social excecional e, como tal, não pode ser penhorado.

Outra das alterações propostas pelo PS, aprovada esta quarta-feira na especialidade no Parlamento, passa por permitir o resgate de planos de poupança (nas versões PPR e PPR/E) sem penalização até ao limite mensal do Indexante de Apoios Sociais (IAS), que está nos 443,2 euros, sendo a medida válida até 31 de dezembro de 2023.

O PS recupera uma medida lançada em abril de 2020, em tempo de pandemia, que se manteve durante o estado de emergência. A diferença é que, se nessa altura apenas poderiam usufruir do resgate dos PPR sem penalização se o próprio ou um dos elementos do agregado familiar estivesse no desemprego ou em layoff. Agora a medida é mais abrangente e a aplica-se a todos que tenham PPR.

PS aperta o cerco ao senhorios

Quanto aos benefícios fiscais para os senhorios que cumpram o teto máximo de subida da renda em 2% para o próximo ano, o PS quis explicitar na lei que quem decidir aplicar aumentos maiores não terá direito ao alívio de impostos em sede de IRC e de IRS em 2023.

De acordo com a nota explicativa do governo, proprietários que não subam as rendas acima dos 2% terão direito a que até 30% do rendimento fique livre de IRS, dependente da duração dos contratos. No IRC, 13% é excluído de tributação.

O Parlamento aprovou ainda a proposta do executivo que estabelece um regime transitório para a atualização das pensões, em 2023. Na prática, o governo corta em metade as subidas previstas de acordo com a fórmula atual. Assim, os pensionistas até 5318,4 euros mensais só terão direito a um aumento entre 4,43% e 3,53% em vez de entre 8% e 7,1%. Recorde-se que, para compensar esta perda, o governo decretou o pagamento de mais meia pensão em outubro, garantindo que no próximo ano ninguém fica a perder.

O problema será a atualização das pensões para 2024, uma vez que a base de cálculo será inferior ao que estava estipulado na lei, levando a um corte que, para uma prestação média mensal de 501,77 euros, será de 252 euros anuais.

Do pacote de medidas do governo para mitigar a subida dos preços também obteve luz verde a descida do IVA de 13% para 6% para consumos até 100 kWh mensais de eletricidade desde que a potência contratada não supere os 6,9 kVA.

A maioria PS chumbou todas as propostas de alteração apresentadas pelos partidos da oposição. Pelo caminho ficou a proposta do PSD que visava alargar aos pensionistas o apoio de 125 euros, que o governo vai dar em outubro aos cidadãos ativos, manter em vigor o regime legal de atualização, das pensões para 2023 e a eliminar o travão ao aumento das rendas.

Também foram chumbadas os projetos do Bloco de Esquerda e do PCP que propunham a atualização das rendas em 2023 ao valor observado em 2022 (0,43%) e a baixa do IVA da eletricidade e do gás para 6%, de forma transversal.

A proposta de lei do governo e os projetos de alteração do PS serão levados a plenário na quinta-feira, dia 22, para votação final global.