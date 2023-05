Apoios às indústrias intensivas em gás terminam no fim de junho

A cerâmica, com os seus fornos, é das indústrias mais sensíveis ao disparar dos custos energéticos. Na imagem de arquivo, Filipe Sousa sócio-gerente da cerâmica Norterra em Barcelos. © Leonel de Castro/Global Imagens

Termina a 30 de junho o prazo de candidatura aos apoios adicionais no âmbito do sistema de incentivos "Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás" e o Governo não pretende lançar novos avisos.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que cita fonte oficial do Ministério da Economia, segundo a qual "não está previsto abrir novos avisos, tendo em conta a forte descida do preço do gás nos últimos meses".

Em causa está o programa 'Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás', gerido pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, e que já vai na sua quarta fase, destinada a apoiar as empresas com consumos mais elevados, no período de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, permitindo a atribuição de apoios de até dois milhões de euros "no caso de aumentos excecionais e particularmente elevados nos custos de aquisição de gás natural" e de até cinco milhões de euros, "no caso das empresas com utilização intensiva de energia com demonstração de perdas de exploração".

Estas candidaturas terminam a 30 de junho e, embora os 235 milhões de euros de dotação total do programa estejam longe de ser alcançados, não haverá lugar a mais apoios. Até ao momento e, contabilizando todas as fases de candidaturas das várias modalidades do 'Apoiar as Indústrias Intensivas em Gás', foram já atribuídos cerca de 85 milhões de euros de apoios.

Recorde-se que o ministro das Finanças já havia admitido retirar os apoios à energia em 2024. "Seguiremos a orientação geral que tem sido estabelecida para os vários países e que corresponde ao facto de os preços já estão mesmo inferiores aos preços que tínhamos antes" da guerra da Ucrânia, disse Fernando Medina, em Bruxelas, à margem da reunião do Eurogrupo. Ontem, a Comissão Europeia veio reiterar que ​​​​​​​Portugal tem de "terminar as medidas de apoio à energia, ainda em vigor, até ao final de 2023, utilizando essa poupança para reduzir o défice público".

"No caso de haver novos aumentos dos preços da energia e destes exigirem medidas de apoio, então Portugal deve assegurar que estas sejam orientadas para a proteção das famílias e empresas vulneráveis, que sejam acessíveis do ponto de vista orçamental e que preservem os incentivos à poupança de energia", diz Bruxelas nas recomendações específicas para Portugal que ​​​​​​​resultam da avaliação ao Programa de Estabilidade e ao Programa Nacional de Reformas.