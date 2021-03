Apoios de janeiro e fevereiro custaram 420 milhões à Segurança Social

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, intervém na sessão de apresentação das medidas de apoio ao emprego e às empresas aprovadas em Conselho de Ministros © MIGUEL A. LOPES/LUSA

Nos primeiros dois meses deste ano, a Segurança Social gastou 420 milhões de euros em apoios aos trabalhadores, para um universo de 430 mil pessoas.

Os dados foram atualizados pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a conferência de imprensa de apresentação de um novo pacote de medidas de apoio às empresas e trabalhadores para a fase de desconfinamento que arranca gradualmente a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março.

"Neste momento, estão abrangidos por estes dois instrumentos -o lay-off simplificado e o apoio à retoma - cerca de 430 mil trabalhadores e 76 mil empresas e foram já pagos 420 milhões de euros sem contar com as isenções contributivas", detalhou a ministra do Trabalho.

Os novos instrumentos anunciados hoje pela ministra para manutenção do emprego, "podem recorrer todas as empresas que tenham estado em lay-off simplificado ou por apoio à retoma em 2021", indicou Ana Mendes Godinho.

"O objetivo é garantir que as empresas têm liquidez e que têm condições para manter os postos de trabalho e a obrigação de manutenção do nível de emprego até três meses após a aplicação deste incentivo", acrescentou a governante.

Mais lay-off simplificado

O lay-off simplificado, que foi repescado em janeiro com o segundo confinamento geral, é alargado a mais empresas para além daquelas que se mantiveram encerradas até aqui, passando a abranger as que registem interrupções no fornecimento ou cancelamento de encomendas, assim como aquelas em que "mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades atualmente sujeitas ao dever de encerramento". Os sócios-gerentes passam também a ser abrangidos.

Por outro lado, o apoio à retoma progressiva, alargado até setembro, alarga as isenções contributivas para os setores de cultura e turismo.

Nestes setores, as empresas com quebras inferiores a 75% passam a ter isenção contributiva. Por outro lado, as grandes empresas com quebras superiores a 75% têm uma redução de contribuições sociais em 50%, segundo o documento apresentado pelo governo.

O pacote de medidas do governo renova também um apoio simplificado para microempresas que não conseguiram aceder ao lay-off simplificado ou apoio à retoma progressiva. As empresas com este apoio, que em junho se mantenham em crise, vão ter direito a uma prestação adicional no terceiro trimestre no valor de um salário mínimo por trabalhador.

Com Maria Caetano