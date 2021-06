Apoios do Estado ao investimento no interior criam 24 mil empregos

Aldeia do xisto do Talasnal. © Leonel de Castro/Global Imagens

Dinheiro Vivo 13 Junho, 2021 • 11:26

Os apoios do Estado ao investimento no interior já levaram à criação de cerca de 24 mil postos de trabalho. Através do financiamento por fundos comunitários, já foi possível concretizar investimentos empresariais no valor de 3,8 mil milhões de euros, segundo o jornal Público deste domingo.

Cerca de 20 mil empregos foram criados através de medidas de investimento empresarial, como apoios a projetos de inovação produtiva, do empreendedorismo qualificado, de internacionalização, e de Investigação e Desenvolvimento tecnológico em copromoção com os politécnicos, universidades e centros de investigação.

Os restantes quatro mil postos de trabalho foram conseguidos através dos incentivos diretos à criação de emprego, com investimento de cerca de 200 milhões de euros, refere o jornal com base nos dados da secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira.. O programa Regressar, que apoia os emigrantes que pretendem voltar a Portugal, é um desses incentivos