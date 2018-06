Há novos valores para o abono de família. Veja aqui o que mudou

Os abonos de família, pré-natal bem como a bonificação por deficiência e dos subsídios por assistência a terceira pessoa e de funeral foram atualizados. Fique a par dos novos valores.

Abono de família

Prossegue o processo de convergência do abono de família relativamente às crianças entre os 12 e os 36 meses. Assim, em relação ao 1º escalão de rendimentos os valores passam a ser

1) 148,32 euros (antes 146,42 euros) , para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;

2) 91,99 euros (antes 54,90 euros) para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, até 30 de junho de 2018;

3) 110,77 euros (antes 73,21 euros) para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, a partir de 1 de julho de 2018;

4) 37,08 euros (antes 36,6 euros) para crianças e jovens com mais de 36 meses

2º escalão de rendimentos

1) 122,43 (antes 120,86 euros) para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;

2) 75,93 euros (antes 45,33 euros) para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, até 30 de junho de 2018;

3) 91,43 euros (antes 60,43 euros) para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, a partir de 1 de julho de 2018;

4) 30,61 euros (antes 30,22 euros) para crianças e jovens com idade superior a 36 meses

3º escalão de rendimentos

1) 96,32 euros (antes 95,08 euros) para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;

2) 61,53 euros (antes 38,64 euros) para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, até 30 de junho de 2018;

3) 73,12 euros (antes 49,93 euros) para crianças e jovens com idade superior a 12 meses e igual ou inferior a 36 meses, a partir de 1 de julho de 2018;

4) 27,71 euros (antes 27,35 euros) para crianças e jovens com idade superior a 36 meses.

4º escalão de rendimentos

1) 28,61 euros (antes 9,46 euros) para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses, até 30 de junho de 2018;

2) 38,31 euros (antes 18,91 euros) para crianças com idade igual ou inferior a 36 meses, a partir de 1 de julho de 2018.

De referir que estes valores são majorados para as famílias numerosas e monoparentais.

Abono de família pré-natal

Neste caso os novos valores passam ser de 148,32 euros em relação ao 1º escalão de rendimentos;

122,43 euros em relação ao 2º escalão de rendimentos;

96,32 euros em relação ao 3º escalão de rendimentos.

Prestações por deficiência

Estes valores foram igualmente atualizados, passando a bonificação por deficiência a ser de

62,37 euros para titulares até aos 14 anos; 90,84 euros, para titulares dos 14 aos 18 anos e de 121,60 euros para titulares dos 18 aos 24 anos.

Já o subsídio de assistência de terceira pessoa é fixado em 108,68 euros.

O diploma que publica os novos montantes determina que “os montantes mensais da bonificação por deficiência e do subsídio por assistência de terceira pessoa, no âmbito do regime não contributivo são de igual valor ao fixado no número anterior para as correspondentes prestações”.

Subsídio de funeral

O montante deste subsídio passa a ser de 217,72 euros.