Aposta em tecnologia pode beneficiar Europa em até quatro biliões de euros anuais

A Europa tem vindo a perder competitividade tecnológica para outras regiões, fazendo emergir consequências como um crescimento económico mais lento e rendimentos mais baixos. Inverter esta tendência poderá vir a gerar um benefício de entre dois a quatro biliões de euros anuais às empresas até 2040, o equivalente a 90% de todas as despesas sociais europeias atuais ou a seis vezes o investimento bruto necessário para serem atingidas as metas verdes até 2050, aponta o estudo "Securing Europe"s Competitiveness" do McKinsey Global Institute.

Entre 2014 e 2019, as grandes empresas europeias aumentaram as receitas coletivas a um ritmo 40% mais lento do que as suas congéneres nos Estados Unidos (EUA), investiram 8% menos e gastaram 40% menos em I&D (Investigação e Desenvolvimento), revelam os dados do instituto. O facto de a Europa estar a ficar para trás em oito de dez tecnologias que trespassam praticamente todas as indústrias, como digitalização, computação quântica, inteligência artificial e 5G, poderá vir a comprometer não só a sua competitividade, como também aspetos como o seu "forte desempenho em sustentabilidade e inclusão" e a sua "autonomia económica e geopolítica, num mundo cada vez mais polarizado", alerta o relatório.



Portugal não se apresenta como exceção, seguindo com uma maior aposta na sustentabilidade e na inclusão, mas registando um pior desempenho no que ao investimento, crescimento e prosperidade diz respeito. As grandes empresas portuguesas estão atrasadas face às suas congéneres americanas - e mesmo europeias. O estudo sugere que entre 2014 e 2019, o país tenha investido menos 20% face aos Estados Unidos, obtendo um Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) 56% inferior ao americano, e que também o crescimento das receitas se tenha situado 52% abaixo das empresas americanas, com um nível baixo de I&D. O presidente do braço de investigação empresarial e económica da McKinsey, Sven Smit, recorda que a Europa "encontra-se numa crise energética que se incubou durante décadas" e sublinha que "é necessário trabalhar arduamente para não enfrentar uma situação semelhante na tecnologia, daqui a uma ou duas décadas".

Soluções para a liderança

"Embora não possam aspirar à liderança em todas as tecnologias de ponta", tanto a Europa como Portugal "devem manter a confiança necessária para aspirar à liderança em algumas delas", considera Duarte Braga, sócio sénior na McKinsey. Para o responsável, "os decisores e as empresas devem entrar na ofensiva para uma mudança radical nas capacidades tecnológicas e na competitividade", sendo "preciso jogar mais rápido, em maior escala e nivelar o campo para que as empresas possam competir".

O instituto considera que aquisições conjuntas em áreas relacionadas com inovação, defesa e cuidados de saúde podem ser uma solução, uma vez que, atualmente, a Europa reúne apenas 0,2% do total das suas aquisições públicas a nível europeu, em comparação com 45% a nível federal dos EUA. "Também os líderes empresariais podem apoiar, assumindo mais riscos e aumentando a competitividade, por exemplo, estabelecendo objetivos de longo prazo, ajustando incentivos e alavancando programas de fusões e aquisições e alianças para construir escala e capacidade."