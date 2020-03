Apple fecha todas as lojas fora da China

A Apple vai fechar todas as suas lojas fora da China até 27 de março para tentar conter a disseminação do novo coronavírus, anunciou o presidente da empresa, Tim Cook.

“A maneira mais eficaz de minimizar o risco de transmissão do vírus é reduzir a densidade (populacional) e maximizar o distanciamento social. À medida que a epidemia progride fora da China, estamos a tomar novas medidas para proteger as nossas equipas e os nossos clientes”, considerou.

A loja online da Apple vai continuar a operar e os trabalhadores fora da China vão estar em comunicação sempre que possível.

A gigante dos computadores e smartphones, que tem quase 500 lojas em 24 países, pretende também suavizar a sua política de licenças “para levar em conta as circunstâncias criadas pela [doença] Covid-19, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados com familiares doentes, quarentenas e a guarda de crianças resultante do encerramento de escolas.

A Apple doou 15 milhões de dólares para ajudar a combater a pandemia, que já provocou a morte a mais de 5500 pessoas e já infetou perto de 143 mil em todo o mundo.

As 42 lojas da Apple na China foram encerradas quando o país era um dos principais centros da epidemia de Covid-19 e foram reabrindo gradualmente nos últimos dias.

A gigante californiana emitiu um aviso de lucro em meados de fevereiro para alertar que não alcançaria as suas metas de vendas devido à epidemia de coronavírus que começou na China. Os seus fornecedores na China também foram afetados pelas medidas de contenção e restrições de tráfego adotadas para conter a epidemia.