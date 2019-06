Apple traz modo escuro ao iPhone e torna iPad próximo de um computador

Ainda antes de passar a palavra a Craig Federighi, Tim Cook subiu a palco para fazer a apresentação inicial da próxima versão do sistema operativo móvel da Apple, o iOS 13. Ainda antes de começar, o CEO da Apple deixa a provocação à Google, com as taxas de adoção. Descrevendo que se trata de um sistema operativo com 85% de utilizadores, não resiste a colocar em palco os 10% de adoção do Android 9, a versão concorrente.

A principal mudança do iOS 13 é o visual. O modo escuro será transversal neste sistema operativo, presente na aplicação de calendário, mapas ou música, entre outros. Outro pormenor: também o teclado vai ter direito a um tom mais escuro. A área de lembretes não foi esquecida: além do modo escuro, também foi alvo de algumas mudanças.

Outra grande novidade deste novo sistema operativo são os mapas. A Apple pretende ter os Estados Unidos mapeados até ao final de 2019, mas há mais mudanças na aplicação, inclusive com a usabilidade. Virar o iPhone vai permitir ter acesso a uma área maior de mapa, por exemplo.

Foco na privacidade

Um ponto comum às grandes tecnológicas nas apresentações das conferências para programadores? As palavras ‘dados’, ‘privacidade’ e ‘segurança’.

Para reforçar que o utilizador tem controlo dos seus dados, há uma novidade: no novo iOS, será sugerida a criação de um email aleatório, para aceder a diferentes aplicações na hora do registo. Assim, sempre que se fartar de receber emails de determinado serviço, basta eliminar este email aleatório.

Uma nova forma de visualizar fotografias

A Apple sabe que o utilizador tem centenas de imagens em que muitas delas são praticamente iguais. O novo sistema operativo promete uma nova forma de visualizar as imagens: por dia, mês ou ano. A ideia é que seja uma forma mais rápida de conseguir visualizar as imagens principais, em vez de percorrer todas as imagens que tem guardadas no iPhone.

Outra novidade é a possibilidade de aplicar as funcionalidades de iluminação de estúdio a um vídeo ou até a de conseguir rodar um vídeo que já tenha gravado.

Até os Memoji usam AirPods

Depois de ter lançado os avatares personalizáveis Memoji, o novo iOS traz uma gama de acessórios completa para usar: há sombras de olhos, chapéus, óculos, piercings, cores de batom e até a possibilidade de usar AirPods no ‘boneco’.

Qual é a lógica de ter mais acessórios? Ficar mesmo à medida do utilizador, já que vai ser possível associar um Memoji (ou a sua fotografia) ao número de telefone, para que quem tenha iOS possa perceber quem está a enviar-lhe uma mensagem.

Por falar em AirPods, também a Siri tem um truque novo quando estiver a usar os auriculares da marca. Se receber uma mensagem, a Siri vai conseguir ler o conteúdo e dizer-lho, para que não precise de olhar para o ecrã quando está no ginásio ou em andamento, por exemplo. Também pode dizer à Siri o que responder, sem grandes complicações.

