Apreendidos 25,3 kg de cocaína no Aeroporto de Lisboa

© DR

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu 25,3 kg de cocaína no Aeroporto Humberto Delgado, de Lisboa, segundo um comunicado publicado esta quinta-feira no Portal das Finanças.

!No âmbito das suas competências de controlo da fronteira externa da União Europeia, a Autoridade Tributária e Aduaneira, através da Alfândega do Aeroporto de Lisboa, efetuou no dia 31 de julho de 2022, uma apreensão de 25,300 Kg de cocaína", refere a entidade.

Segundo a mesma nota, "a mala era procedente de S. Paulo, Brasil, e ostentava uma etiqueta falsa". "De acordo com a legislação em vigor, o estupefaciente apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes", conclui.