Apreensão de notas contrafeitas cai 9,4% em 2019

A apreensão de notas contrafeitas caiu no ano passado 9,4% face a 2018, mas verificou-se um aumento exponencial nas notas falsas de 200 e 500 euros.

Em 2019, foram retiradas de circulação 16.350 notas, menos 1697 que no exercício precedente, diz o boletim de informação semestral do Banco de Portugal (BdP). O supervisor realça que “o número de notas contrafeitas apreendidas continua a ser residual em relação à quantidade de notas em circulação”.

Segundo o BdP, o maior número de notas falsas apreendidas no ano passado foi novamente a de 50 euros, tendo sido retiradas do mercado 6664 unidades. De 20 euros, foram eliminadas de circulação 5765 unidades.

Já de 200 euros foram retiradas 1760 notas contrafeitas. Aliás, verificou-se um forte aumento no número de notas falsas apreendidas de 200 euros. Em 2018, foram retiradas de circulação 48 unidades. O mesmo sucedeu em relação às notas de 50 euros. No ano passado, foram apreendidas 739 notas falsas de 500 euros, contra as 102 em 2018.

O número de notas contrafeitas apreendidas entre o primeiro semestre (7427) e a segunda parte do ano (8923) aumentou 20%.

O BdP avança que se registou “um incremento no número de contrafações de baixa qualidade apreendidas, as quais podem ser facilmente identificadas utilizando o método Tocar-Observar-Inclinar””.

Uma nota contrafeita não pode ser trocada por uma nota verdadeira.