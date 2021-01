Apreensão de notas falsas cai 26% no ano passado

Money Testing - Detector Euro European Currency Fake Check © Getty Images/iStockphoto

Dinheiro Vivo 22 Janeiro, 2021 • 13:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em 2020, foram retiradas de circulação, em Portugal, 12.028 notas de euro contrafeitas, menos 4.322 do que no ano anterior. De acordo com boletim de informação anual do Banco de Portugal (BdP), a apreensão de notas contrafeitas caiu no ano passado 26% face a 2019.

As notas de 20 euros falsas foram as que registaram maior apreensão, com um total de 6292. Por outro lado, foram as notas de 50 euros que registaram a maior queda face ao ano precedente sendo que, em 2019, registaram um total de 6.664 e, em 2020, 3.034.

No que respeita às notas de 200€ e 500€, estas têm vindo a desaparecer exponencialmente e registaram agora uma apreensão de 29 e 83 contrafações, uma diferença de menos 1731 e 656, respetivamente.

O Banco de Portugal sublinha ainda que a grande maioria das notas contrafeitas que foram apreendidas são de baixa qualidade e podem, por isso mesmo, ser facilmente identificadas utilizando o método "Tocar - Observar - Inclinar".