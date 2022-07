APREN alerta que inclusão de nuclear e gás nas energias verdes é "retrocesso climático"

APREN alerta para retrocesso climático © BARBARA GINDL/APA/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Julho, 2022 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) lamentou esta quinta-feira a posição do Parlamento Europeu de classificar o nuclear e o gás como fontes de energia economicamente sustentáveis do ponto de vista ambiental, alertando que se trata de um "retrocesso climático".

Em comunicado, a associação "lamenta que o Parlamento Europeu tenha avançado com a aprovação da classificação da energia nuclear e do gás natural como sustentáveis, aceitando a proposta de taxonomia verde proposta pela Comissão Europeia".

"Esta tomada de posição representa um retrocesso climático que põe em causa os compromissos já assumidos para travar as alterações climáticas, nomeadamente as metas do Acordo de Paris, com vista a limitar o aquecimento global a um aumento de 1,5 graus centígrados acima dos valores pré-industriais", sublinha o presidente da direção da APREN, Pedro Amaral Jorge, citado na mesma nota.

Na semana passada, o Parlamento Europeu validou a classificação de alguns projetos de gás natural e energia nuclear como 'verdes', ao rejeitar uma moção de objeção à polémica proposta da Comissão Europeia.

Dos 21 eurodeputados portugueses, 18 manifestaram-se contra a opção de integrar projetos de gás natural e energia nuclear na taxonomia europeia (sistema de classificação para investimentos 'verdes').

A APREN sublinha que, apesar de não produzir emissões de dióxido de carbono, a energia nuclear "gera resíduos radioativos que Portugal tem recusado historicamente", causando um problema de gestão de resíduos, "além das óbvias questões de segurança operacional face a eventuais desastres que as alterações climáticas poderão potenciar".

Já relativamente ao gás natural, a APREN defende que se trata de um 'branqueamento' das emissões de carbono.

"O gás natural deve ser encarado como um combustível de transição, mas considerá-lo sustentável só contribuirá para o protelamento da urgente transição energética", vincou a associação, acrescentando que se trata ainda de uma fonte de energia que torna a eletricidade mais cara, uma vez que não há pagamento de emissões, aumentando os custos ao consumidor.

Para a APREN, a invasão russa da Ucrânia veio mostrar a necessidade de se aprender a viver sem gás natural, apostando noutros gases renováveis, como o hidrogénio 'verde' ou o metano sintético.

"Com este novo enquadramento será muito fácil que os países cumpram metas de energia verde, dando a ilusão de que estão no caminho da descarbonização, quando, na realidade, estão a afastar-se desse objetivo de uma forma que pode ser irreversível, como os cientistas têm alertado", sublinha Pedro Amaral Jorge.

A associação considera ainda que a posição do Parlamento Europeu, contrariamente ao caminho que tinha sido definido para a União Europeia, contribui para que se perpetue "a dependência energética de combustíveis fósseis importados, ao invés de privilegiar a aposta em recursos endógenos explorados 'in loco'", o que "terá impactos perniciosos em termos de financiamento comunitário".

Caso não haja oposição, as novas regras da taxonomia 'verde' entram em vigor em 2023.