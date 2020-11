APREN "aplaude" acordo que permite à UE acesso a 1.800 mil ME para ecologia

Energias renováveis © DR

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) aplaudiu, esta segunda-feira, o acordo que permite à União Europeia (UE) ter acesso a um pacote de 1.800 mil milhões de euros para ajudar a construção de uma Europa mais ecológica.

"Este será o maior pacote alguma vez financiado pelo orçamento da União Europeia, que permitirá a construção de uma União cada vez mais verde. As renováveis têm um papel determinante na viragem para uma economia mais sustentável e com impacto neutro no clima, o que exigirá investimentos substanciais em toda a Europa", referiu, em comunicado, o presidente da APREN, Pedro Amaral Jorge.

Em causa está um acordo celebrado entre o Parlamento Europeu e os Estados-membros que permitiu reforçar os programas, no âmbito do orçamento de longo prazo da Europa para 2021-2027, juntamente com o instrumento de recuperação temporário "Next Generation".

No comunicado, a APREN destaca, ainda, que este pacote contribuirá "de forma decisiva" para a reconstrução da economia europeia no pós-COVID-19, "transformando "o desafio da recessão provocada pela pandemia numa oportunidade de recuperação e crescimento conduzidos pela transição ecológica e digital", como enfatizou a Comissão Europeia".

A associação salienta, ainda, que 30% dos fundos da União Europeia serão aplicados na luta contra as alterações climáticas. "Trata-se da maior percentagem de sempre alocada a esta área da economia e da sociedade, naquele que é maior orçamento europeu de sempre. É também dedicada especial atenção à proteção da biodiversidade e à igualdade entre homens e mulheres", sublinha.