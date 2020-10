APREN critica ausência de estratégia e prazos para transição energética

Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN © João Silva/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) elogiou, esta terça-feira, algumas medidas para o setor incluídas na proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), mas criticou a falta de definição de estratégias e prazos para a transição energética.

Em comunicado, a APREN afirma que "as medidas relativas à transição energética presentes no OE2021 não trazem novidades face ao PNEC e à visão estratégica, pelo que é necessária a definição de estratégias dedicadas que incluam orçamento e definição de prazos de concretização".

"Serão as medidas e objetivos espalhados no OE2021 concretizáveis ou apenas mais um conjunto de boas intenções que poderão ficar pelo papel?", questiona a APREN.

Por outro lado, a associação congratula "o reforço de recursos humanos previsto para DGEG

e APA e os sinais positivos no que toca ao Imposto sobre os Produtos Energéticos", mas sublinha que é necessário o "alinhamento da fiscalidade com os objetivos de descarbonização".

No documento, a associação considera ainda que o OE2021 "é um desafio" pela incerteza do contexto económico devido à crise causada pela covid-19, porém refere que a ameaça climática "é muito mais grave do que a pandemia", citando assim o secretário-geral da ONU, António Guterres.

E critica a completa omissão relativamente ao chamado balcão único para o licenciamento de projetos nesta área. "A área mais crítica assenta no licenciamento, que envolve não apenas a APA e DGEG, mas uma transversalidade de áreas do fórum do património, do território e dos pelouros municipais que obrigatoriamente se têm de coordenar. Neste ponto, há muito que se espera a implementação do designado balcão único, que mais uma vez o OE 2021 é completamente omisso, tanto em menção como em investimento específico para os recursos necessários à implementação de uma plataforma única, que possa dar resposta à exigência da Diretiva das Renováveis que estipula um período máximo de 2 anos para o procedimento de licenciamento", pode ler-se no comunicado da APREN.

A proposta de OE2021 foi entregue pelo Governo na Assembleia da República em 12 de outubro e a votação na generalidade está agendada para dia 28.