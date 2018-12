APREN. Famílias vão pagar menos pela eletricidade entre 2030 e 2040

Do lado do presidente da APREN, o principal entrave para que se concretizem os projetos já licenciados é o financiamento. “Não há uma garantia da compra da eletricidade por um período alargado”, entende Sá da Costa, para quem “há coisas que estão a ser feitas, mas a um ritmo muito mais lento do que o esperado”. “Há que definir regras novas, que potência irá estar disponível e qual o regime de transição”, diz, referindo que se trata de “um corte com o passado”.

Para Sá da Costa, “está a acabar gradualmente o tempo em que as renováveis precisavam de ser apoiadas e este virar de página vai levar a que os preços baixem”. E, acrescenta: “Também é importante que as pessoas percebam que a fatura da eletricidade incluiu muitas coisas que não têm nada a ver com a produção, transporte e distribuição da eletricidade, nomeadamente a contribuição do audiovisual. Na minha minha ótica, não deveria estar na conta da eletricidade, mas na dos operadores de telecomunicações”.

Ainda sobre as notícias de que as tarifas da eletricidade vão baixar 3,5% a partir de janeiro de 2019, devido a um reforço de dois terços na receita da contribuição extraordinária sobre o setor energético [CESE] para o sistema elétrico, garante que sem a taxa audiovisual baixaria 4%. “Hoje, nós estamos a pagar custos que não incorremos noutros tempos. No passado, quando os preços das matérias-primas subiram, todos os países aumentaram muitos os preços. Nós ficámos abaixo e estamos a pagar agora por não o termos feito no passado. Foi uma opção pública”, desenvolveu.

Não são precisos apoios às renováveis

Recorde-se que, o Orçamento do Estado para 2019, mantém esta contribuição sobre os produtores de energia, em vigor deste 2014, e alarga-a aos produtores de energias renováveis com remuneração garantida. As renováveis que operem em regime de mercado continuam isentas do CESE.

Confrontado com a questão da dupla subsidiação das renováveis, é perentório ao afirmar que “é um chorrilho de asneiras”. “Foi uma coisa que nasceu na cabeça do anterior secretário de Estado [Jorge Seguro Sanches], que nunca quis falar comigo sobre o assunto, e é um tema que não existe, porque as regras são apresentadas aos promotores, são escritas, aprovadas pelo Governo e por Bruxelas. (…) Notícias dessas geram desconfiança nos investidores, a maior parte deles estrangeiros”, diz mesmo.