APREN. Nova Estratégia Industrial “é decisiva para a retoma”

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) considera que a nova Estratégia Industrial para a Europa, apresentada pela Comissão Europeia a 10 de março, é um “instrumento fundamental para tornar a União Europeia economicamente mais competitiva e líder mundial num contexto de globalização, digitalização e descarbonização da economia”. O que, acrescenta, se irá “repercutir num aumento do consumo de eletricidade” por via de uma maior incorporação de tecnologias mais acessíveis e limpas, na promoção das tecnologias de baixo carbono e na valorização das cadeias de valor industriais.

Em comunicado, a APREN lembra que, embora publicada antes da atual crise de saúde pública provocada pela pandemia da covid-19, esta estratégia ganha “acrescida relevância” à luz desta realidade, já que poderá ser “um dos mais relevantes impulsionadores” da retoma económica face à “grave recessão” em que se encontram “a grande maioria dos Estados membros”. Poderá, ainda, considera a associação, ser um “vetor de geração de riqueza” a nível mundial, trazendo, consigo, “importantes e diferenciadoras vantagens competitivas”. O objetivo é tornar a Europa líder no mercado internacional.

Sobre a criação de um novo Fórum Industrial que irá juntar stakeholders, Estados-membros e instituições europeias, por forma a implementar políticas de apoio aos ecossistemas industriais, a APREN aplaude a iniciativa. “Este fórum será deveras importante neste cenário de crise e recessão, e irá potenciar a criação de novas políticas que viabilizem um maior parque industrial instalado no espaço geográfico da União Europeia, uma maior competitividade da indústria dos Estados Membros e que fomentem uma maior capacidade exportadora da Europa, bem como uma substancialmente maior independência energética”, considera.

Por outro lado, refere o comunicado, a nova estratégia delineada por Bruxelas, coloca a indústria de energias renováveis em primeiro plano, como suporte da economia e independência externa, o que “irá exigir planeamento e desenvolvimento de tecnologias, capacidade de geração de energia renovável e infraestruturas adequadas à implementação da transição energética no Espaço Europeu”. “Esta estratégia irá também ajudar a potenciar um aumento substancial da quantidade de eletricidade renovável que será necessário produzir, o que deve ser apoiado por esforços para melhor interligar os mercados de eletricidade na Europa, a fim de aumentar a segurança de abastecimento de eletricidade e integrar mais energias renováveis”, defende a associação.

Mas a APREN pede “uma maior aposta” em investigação, inovação, desenvolvimento e atualização de infraestruturas, para “possibilitar o desenvolvimento de novos processos de produção, adaptados ao novo paradigma, mais ambientalmente e socialmente sustentável”. Tudo isto terá que ser suportado por “políticas adequadas, perenes e consistentes, medidas concretas de simples mensurabilidade e mecanismos e ferramentas de financiamento, tanto ao nível europeu como nacional”, defende. Até ao verão deverá ser lançado o European Clean Hydrogen Alliance.

Em Portugal, onde as renováveis já representam mais de metade do consumo de eletricidade nacional, a APREN considera que é necessário “investir em estratégias de eletrificação de todos os setores e rapidamente perceber qual a capacidade extra de renovável necessária para potenciar a cadeia de valor do hidrogénio verde, energia esta, fundamental para descarbonizar alguns dos setores de maior densidade energética nos seus consumos intensivos”.

“Ainda não é possível conhecer o real impacto que a atual crise de saúde pública terá no contexto socioeconómico europeu e nacional, mas são já reais os efeitos na obstrução do comércio internacional, gerando sérios atrasos, paragens de produção, limitação das logísticas de entrega dos produtos e incertezas nos diferentes setores industriais. Estes terão tendência a agravar à medida que o tempo de paralisação e/ou bloqueio se prolongar”, refere o comunicado. E o setor renovável também já sente os efeitos desta situação com “a paragem no desenvolvimento de projetos”. Para a associação é natural que haja alguma flexibilidade, as defende que é vital manter a ambição, para alcançar as metas de 2030. “Esta visão é imprescindível, de forma a minimizarmos os efeitos nefastos desta crise mundial na economia e concretamente na indústria e setor renovável, e podermos usar esta nova Estratégia Industrial Europeia como rampa de lançamento para tornar a Indústria Europeia mais competitiva e líder mundial”, frisa.