Aprovação de vacina no Reino Unido dá esperança à recuperação do turismo em 2021

A aprovação de uma vacina contra a covid-19, anunciada hoje pela agência reguladora britânica, dá esperança de uma "recuperação rápida" do turismo português a partir da Páscoa de 2021, afirmou hoje o embaixador de Portugal no Reino Unido.

Na abertura de um evento organizado pelo Turismo de Portugal para jornalistas e promotores sobre as "Diretrizes Estratégicas para 2021", organizado por videoconferência, Manuel Lobo Antunes disse que a aprovação do uso da vacina da Pfizer e BioNTech pela Agência Reguladora de Saúde e Produtos Médicos (MHRA na sigla inglesa), é uma "excelente notícia".

"2020, em termos de turismo, não foi um ano para celebrar . Mas agora temos de olhar para o futuro, penso existirem razões para maior esperança", admitiu, para uma audiência de jornalistas e promotores turísticos britânicos.

Graças à importância do uso de vacinas no combate à pandemia covid-19, o embaixador disse estar "muito confiante a partir da Páscoa numa recuperação rápida do turismo" português.

No mesmo evento, o presidente do Conselho Nacional de Turismo de Portugal, Luís Araújo, disse que, este ano Portugal "recuou 25 anos" em termos de número de visitantes, de 27 milhões em 2019 para 10 milhões em 2020, número que tinha registado em 1995.

Sobre a vacina, o responsável mostrou-se cauteloso quanto a uma dependência exagerada da vacina e do uso de eventuais comprovativos de imunidade nos aeroportos.

"Isto não vai acabar agora. Vamos ter covid-20 e covid-21 e precisamos de nos preparar para os novos covid. Precisamos de implementar protocolos, precisamos de mobilidade dentro do nosso país e entre países e existem algumas boas opções em cima da mesa", como o uso de testes, defendeu Araújo.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado cerca de 20% do total em 2019.