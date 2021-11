Aprovada reforma antecipada sem cortes para deficiências a partir de 80%

Plenário na Assembleia da República (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Os deputados da Comissão de Trabalho e Segurança Social aprovaram nesta quarta-feira, em votação na especialidade, a antecipação de reforma sem cortes para pessoas com deficiência com um grau de incapacidade reconhecido de pelo menos 80%.

A votação fez passar com votos favoráveis do PS e PSD propostas de alteração socialistas a uma iniciativa original do Bloco de Esquerda. Nestas, o acesso à pensão sem cortes exige um mínimo de 60 anos de idade e uma carreira contributiva mínima de 15 anos com o grau de deficiência mínimo de 80%.

"É, para já, o que podemos garantir", defendeu a deputada Marta Freitas, do PS, qualificando a medida como "um primeiro passo com certezas" ainda que o partido não tenha dados sobre número de trabalhadores que poderá ser abrangido pelas alterações.

Os dados foram pedidos pela deputada Diana Santos, do Bloco de Esquerda, que propunha reduções na idade de reforma a partir dos 60% de incapacidade, com a possibilidade de pensão ser pedida a partir dos 55 anos de idade.

"Consideramos que é uma vitória e uma cedência bastante positiva da parte do governo, mas não nos chega", defendeu Diana Santos, considerando "uma tremenda injustiça" a não inclusão no novo regime de antecipação da reforma as pessoas com deficiências com grau de incapacidade a partir dos 60%.

"Pessoas com mais de 70% de incapacidade são as que mais existem. São pessoas que estão extremamente penalizadas, têm carreiras contributivas extremamente longas. Se calhar há 30, 40 anos estas pessoas ainda conseguiam trabalhar, e não poderem sequer ter um factor de majoração no seu tempo de trabalho é uma tremenda injustiça", considerou.

