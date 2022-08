Aprovadas 48 candidaturas a plano de eficiência no consumo de energia no valor de 23 milhões de euros

Investimento em eficiência energética será de 23 milhões de euros © EPA/André Coelho

A sétima edição do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia (PPEC) contou com 48 candidaturas aprovadas, com um investimento total de 23 milhões de euros, informou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), esta quinta-feira.

Em comunicado, o regulador da energia informou que foram "aprovadas 48 candidaturas", de 31 entidades, "com um investimento total em eficiência energética de 23 milhões de euros", no âmbito da sétima edição do PPEC, cuja fase de implementação arranca hoje.

Dos 23 milhões de euros de investimento, 15,1 milhões serão financiados pelo PPEC.

Segundo a ERSE, o plano vai permitir aos consumidores reduzir os seus consumos de energia elétrica e permite ainda dar resposta ao estabelecido a nível europeu relativamente à coordenação das medidas de redução da procura de gás.

O PPEC é, assim, um programa de apoio e incentivo à implementação de medidas para melhorar a eficiência no consumo de energia elétrica e de gás, nos diferentes segmentos de consumidores, explicou o regulador.

Das 75 candidaturas submetidas, que representam um valor total de investimento em eficiência energética de 32 milhões de euros, 30 visavam a instalação de equipamentos com um nível de eficiência superior ao 'standard' de mercado e 45 visavam a disseminação de informação acerca de boas práticas no uso eficiente de energia, com o objetivo de promover mudanças de comportamento dos consumidores.

A ERSE destacou ainda que se perspetivam alcançar benefícios sociais de 45,8 milhões de euros, com a implementação das medidas aprovadas.

"Os efeitos benéficos das medidas permanecerão até 2043, representando cerca de 879 GWh [gigawatts-hora] de consumo evitado acumulado", apontou o regulador.