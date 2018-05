Recibos verdes: Aprovado diploma que facilita acesso ao subsídio de desemprego

O acesso ao subsídio de desemprego vai passar a ser mais fácil para os trabalhadores a recibo verde que concentram mais de 50% do seu rendimento num único empregador. O diploma, que surge na sequência da revisão do regime contributivo dos independentes e altera o regime jurídico de proteção social destas pessoas, foi aprovado esta quinta-feira pelo Conselho do Ministros e entra em vigor a 1 de junho.

No que diz respeito à proteção no desemprego, este novo enquadramento legal reduz para metade o período de descontos necessários para que os trabalhadores independentes possam ter acesso a este subsídio. Em vez de um registo de descontos de 720 dias nos últimos quatro anos, esta prestação passa a ser atribuída quando tenham acumulado 360 dias de descontos nos últimos dois anos.

O diploma prevê ainda – em linha com o que tinha sido avançado pelo Público – que quando não haja os 360 dias de descontos exigidos, sejam contabilizados os períodos em que haja registo de remunerações por contra de outrem. Esta espécie de ‘junção’ dos vários registos de descontos não era até agora possível, o que fazia com que uma pessoa que tivesse tido um contrato a prazo por três meses, não o pudesse ‘aproveitar’ para juntar aos descontos enquanto independente.

“Altera-se o prazo de garantia para atribuição do subsídio por cessação de atividade, ajustando-o ao prazo de garantia para atribuição do subsídio de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem”, refere o comunicado do Conselho de Ministros, salientando que foram são igualmente alteradas “as condições de acesso ao subsídio por cessação de atividade, tornando mais efetiva a proteção no desemprego”.

Também em situação de doença, os trabalhadores independentes passam a gozar de maior proteção, na medida em que o tempo de espera para que a baixa comece a ser paga é reduzido de 30 para 10 dias.

Em relação aos regime que regula a proteção na maternidade e paternidade, a mudança foi no sentido de equiparar as regras dos trabalhadores independentes com as que vigoram para os trabalhadores por conta de outrem no que diz respeito ao pagamento de subsídios por assistência a filhos e netos.

A data de entrada em vigor aplica-se aos subsídios de doença e de assistência à família mas não integralmente à parte do subsídio de desemprego.

A par do diploma que altera os regimes jurídicos de proteção social dos trabalhadores independentes, o governo deu também ‘luz verde’ ao decerto que vai regulamentar as alterações ao Código dos Regimes Contributivos da Segurança social.

Entre as alterações de maior relevo que foram introduzidas no regime de descontos dos trabalhadores independentes (cujo diploma foi publicado no início deste ano) está a redução da taxa contributiva a cargo do trabalhador (que desce de 29,4% para 21,4%, a alteração do conceito de trabalhador dependente (que passa a abranger todos os que concentram pelo menos 50% do rendimento numa única empresa) ou ainda o facto de os descontos passarem a ser feitos com base no rendimento relevante apurado no trimestre anterior.

Passa ainda a haver um desconto mínimo de 20 euros para os períodos sem atividade e rendimento. Ou seja, o diploma clarifica “quais os rendimentos que não são considerados no apuramento do rendimento relevante dos trabalhadores a recibo verde, assim como que o registo de remunerações e dos tempos de trabalho corresponde ao montante de contribuições pagas”.

Esta mudança no regime contributivo resultou de um processo negocial entre o Bloco de Esquerda e o governo, tendo Vieira da Silva garantido esta quinta-feira que este decreto regulamentar não inclui alterações face à versão publicada no início do ano.