Aprovado o fim do fator de sustentabilidade para mais pensões do regime especial

Idosos reúnem-se em jardins públicos para jogar às cartas © Igor Martins/Global Imagens

Os pensionistas que de profissões de desgaste rápido que pediram a pensão durante o ano passado não vão ter o valor cortado pelo fator de sustentabilidade.

"Os pensionistas que tenham requerido a sua pensão entre 1 de janeiro de 2019 e 1 de janeiro de 2020 ao abrigo dos regimes de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice previstos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 70/2020 de 16 de setembro, têm direito ao recálculo da sua pensão no sentido da não-aplicação do fator de sustentabilidade", lê-se na norma proposta pelo PS aprovada esta quarta-feira.

Segundo o documento, "o recálculo da pensão é efetuado mediante requerimento próprio". "As pensões recalculadas aplicam-se às pensões pagas após 1 de agosto 2020", estabelece ainda a proposta do PS.

Em causa estão os regimes especiais no acesso à pensão que têm uma idade de reforma inferior à do regime geral da Segurança Social (que é de 66 anos e cinco meses) para profissões de desgaste rápido como os trabalhadores das pedreiras, bailarinos profissionais ou controladores de tráfego aéreo.

Em setembro deste ano entrou em vigor um diploma que eliminou o fator de sustentabilidade (corte de cerca de 15% nas pensões) para estes regimes especiais, mas limitava aos pedidos de reforma entrados apenas a partir de janeiro de 2020.

O diploma levou o PCP e o BE a avançarem com um pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei e a proporem que o fim do corte abrangesse também as pensões deferidas desde 01 de janeiro de 2020 pedidas anteriormente.

A estes trabalhadores não é aplicado o corte de 0,5% por cada mês de antecipação face à idade 'legal' de reforma, mas era-lhes aplicado o corte de cerca de 15% do fator de sustentabilidade, mecanismo que associa a idade da reforma à esperança média de vida.