© TIAGO PETINGA/LUSA

O Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) foi aprovado nesta quinta-feira na Assembleia da República apenas com os votos favoráveis do Partido Socialista que teve a ajuda do PCP, PAN, PEV e as duas deputadas não-inscritas que se abstiveram, viabilizando o documento.

O Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal votaram contra, numa repetição da votação na generalidade.

Em atualização