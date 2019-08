Seguradores pedem estatuto especial para reboques e assistência em viagem

Ainda a greve dos motoristas de matérias perigosas não começou e mais um setor vem manifestar a sua preocupação e pedir um estatuto especial. Desta vez, é a Associação Portuguesa de Seguradores que teme pela prestação de assistência em viagem e, “apela, por isso, às partes envolvidas que consigam ultrapassar este diferendo pela via do diálogo.

A APS manifesta preocupação relativamente às consequências que a paralisação desta classe “pode causar na atividade das empresas de seguros no que respeita à prestação de assistência a veículos e a pessoas, nomeadamente em caso de acidente ou avaria, devido à falta de combustível dos veículos rebocadores e dos veículos de transporte de pessoas que necessitam de assistência”.

Com as negociações ainda a decorrer, mas sem sinais à vista de que a paralisação poderá ser desconvocada, a APS diz que vai solicitar ao governo um estatuto prioritário, como já fizeram outros setores.

“Com o objetivo de prevenir um delicado cenário de acumulação de veículos imobilizados nas bermas ou na própria via das Auto Estradas e Estradas Nacionais e Municipais, que pode atingir proporções elevadas no período para o qual está agendada a greve, a Associação Portuguesa de Seguradores irá solicitar ao Governo que confira aos veículos de Reboques / Pronto Socorro o estatuto de veículos prioritários no acesso ao combustível durante aquele período”.

A manter-se o protesto, a associação lamenta desde já o impacto que poderá causar e pede “a especial compreensão dos seus clientes para esta situação de força maior com que se veem confrontadas e relativamente à qual são totalmente alheias”.