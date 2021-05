Arganil e Golegã recuam no desconfinamento. Lisboa entra em alerta

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, durante uma conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Os concelhos de Arganil e Golegã vão recuar no calendário de desconfinamento definido pelo governo, por decisão do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Em alerta ficarão sete concelhos, incluindo Lisboa.

"Estamos em transição entre a zona verde a a zona amarela e é necessário tomar medidas de precaução e pedia mais uma vez que respeitassem as regras de distanciamento e que atentassem a todas as restrições", afirmou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

De acordo com o mapa de risco, entram em alerta quatro concelhos, continuam três e saem seis. Assim, ficam sob alerta os concelhos de Chamusca, Lisboa, Salvaterra de Magos, Tavira, Vale de Cambra, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva.

"A região de Lisboa e Vale do Tejo continua com níveis de incidência crescente e o governo aprovou um conjunto de medidas com aceleração de testes, realização de testes em pontos específicos e a acelerar os isolamentos", frisou Mariana Vieira da Silva.

Os concelhos que saem do estado de alerta são: Albufeira, Castelo de Paiva, Fafe, Lagoa, Lamego, Oliveira do Hospital e

Santa Comba Dão.

Sobre a revisão dos critérios da matriz de risco, a ministra da Presidência deixou essa matéria para a avaliação técnica dos especialistas, lembrando que há reunião no Infarmed para essa discussão.

Questionada sobre a evolução do número de casos na região de Lisboa e se estarão relacionados com os festejos do Sporting, Mariana Vieira da Silva afirmou que "não nos cabe [governo] fazer essas interpretações", deixando essa análise "para os peritos da Direção-Geral da Saúde que estão a analisar os dados". A ministra da Presidência pediu para que se aguarde pelos resultados dos estudos que foram pedidos e que serão conhecidos nesta sexta-feira na reunião do Infarmed.

Notícia atualizada às 15h15