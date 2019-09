Argentina impõe controlo de divisas

O governo argentino, liderado por Mauricio Macri, decidiu aplicar o controlo de dividas no país. Este domingo, de acordo com o jornal espanhol Cinco Días, o executivo publicou um decreto que dá poderes ao banco central argentino para limitar a compra de dólares. O objetivo é travar a fuga de capitais.

Com esta medida, a autoridade monetária do país vai decidir quais são os casos em que as compras de dividas no mercado cambial e as transferências para o estrangeiro exigem uma autorização prévia. As empresas exportadoras não vão poder acumular dólares e devem trocá-los pela moeda local cinco dias depois de terem recebido pagamentos em moeda americana.

O decreto do governo de Macri, citado pelo jornal, indica que “perante diversos fatores que impactam a evolução da economia argentina e a incerteza provocada nos mercados financeiros”, o governo “viu-se na necessidade de adotar uma série de medidas extraordinárias de forma a assegurar o funcionamento normal da economia e aguentar o nível de atividade e emprego e proteger os consumidores.

O peso argentino sofreu uma forte desvalorização desde 11 de agosto, após a vitória de Alberto Fernández, candidato peronista, nas eleições primárias. A saída de capitais, segundo o jornal espanhol, foi acelerando à medida que a pressão contra o peso argentino aumento. É estimado que a Argentina tenha perdido em reservas mais de 10 mil milhões de dólares em cerca de três semanas.

A decisão do Executivo de Buenos Aires surge depois de, no passado dia 30 de agosto, a agência de notação financeira ter descido a classificação da dívida da Argentina. A decisão da agência de rating foi conhecida cerca de 24 horas depois de o Executivo de Macri ter revelado uma reestruturação da dívida do país, escrevia na altura o Cinco Días.