Armilar vai gerir primeiro fundo “NOS 5G” dirigido a startups de base nacional

A sociedade portuguesa de capital de risco Armilar vai gerir o primeiro fundo “NOS 5G”, que tem um montante inicial de 10 milhões de euros, lançado pela operadora, que visa investir em startups com tecnologias inovadoras para o 5G.

“A NOS estabeleceu uma parceria estratégica com a Armilar Venture Partners, o maior operador privado de Venture Capital em Portugal, para assegurar a gestão do primeiro fundo de investimento em ‘startups’ de base nacional com investigação e desenvolvimento (I&D) em soluções enquadradas no ecossistema 5G”, refere a operadora de telecomunicações, em comunicado.

O fundo “NOS 5G” foi lançado no final do ano passado e conta com um montante inicial disponível de 10 milhões de euros e período de investimento estimado de cinco anos.

Tem como objetivo “investir em empresas nascentes com soluções tecnológicas baseadas ou potenciadas pela próxima geração de rede móvel, cobrindo áreas tão diversas como a tecnologia de redes, Internet of Things (IoT), Data & Analytics, Cloud Computing, realidade virtual/aumentada, cibersegurança, entre outras”, acrescenta.

Este fundo pretende “privilegiar o investimento junto da comunidade de empreendedores em Portugal e em projetos tecnológicos nas primeiras fases de desenvolvimento, comummente designadas por fases early stage“.

A NOS “orgulha-se de ter a Armilar Venture Partners como parceiro especializado na gestão do primeiro fundo exclusivamente destinado a investir ativamente em empresas que possuam tecnologias e modelos de negócio que sejam potenciados e alavanquem a tecnologia 5G”, afirma o presidente executivo da operadora, Miguel Almeida, citado no comunicado.

“Estamos certos de que este fundo será uma valiosa ferramenta agregadora para explorar o potencial que a quinta geração de comunicações móveis encerra e posterior disponibilização dos benefícios para a economia e sociedade portuguesas”, conclui o gestor.

Por sua vez, o presidente executivo da Armilar, Joaquim Sérvulo Rodrigues, salientou que “ter a oportunidade de gerir este fundo em parceria com a NOS é um motivo de grande satisfação” para a empresa.

“É mais uma prova da forte reputação que construímos no mercado de Venture Capital, em Portugal e no estrangeiro. Desenvolver esta parceria estratégica de longo prazo numa área onde há grandes expetativas de geração de valor como é o 5G ainda torna esta oportunidade mais desafiante”, refere.

Os empreendedores podem apresentar-se e submeter uma proposta de investimento seguindo as indicações disponibilizadas no site da operadora, bem como da Armilar.