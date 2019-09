Arranca hoje mais uma greve dos motoristas de matérias perigosas

Começou hoje, à meia-noite, mais uma greve dos motoristas de matérias perigosas. Ao contrário das anteriores, a nova paralisação tem data para terminar (às 23h59 do dia 22) e incide apenas sobre o trabalho suplementar, ou seja, fins de semana e horas extra.

A associação patronal Antram entende que “esta greve poderá ter um impacto muito mais reduzido do que as anteriores”, disse André Matias de Almeida ao Dinheiro Vivo. Desde logo porque acredita “firmemente que a amplitude horária para a realização dos abastecimentos é mais do que suficiente. Por outro lado, porque estão assegurados os serviços mínimos aos fins de semana e feriados para sectores vitais da economia”.

O governo decretou serviços mínimos aos fins de semana e feriados de forma a garantir o abastecimento de serviços de saúde, forças de segurança, bombeiros ou aeroportos. O Ministério do Trabalho e da Segurança Social adiantou que os serviços mínimos surgiram após um “acordo teórico entre a Antram e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP)”.

Do lado dos motoristas, estes disseram-se “estupefactos” com os serviços mínimos decretados. Num documento assinado pelo líder do sindicato, Francisco São Bento, os trabalhadores não entendem a obrigação de cumprir trabalho fora do horário regular, perguntando-se quem os remunerará e de que forma. O sindicato questiona ainda de que forma será fiscalizado o cumprimento destes serviços.

Sobre a possibilidade de voltar às negociações, André Almeida aponta: “Há uma coisa que terá de ficar clara de uma vez por todas. Qualquer associação de empresas não pode estar disponível para negociar com pré-avisos de greve e com greves”.