Arranca negociação na plataforma ibérica dos produtos de gás natural com entrega em Portugal

Gás Natural © João Silva/Global Imagen

Dinheiro Vivo 16 Março, 2021 • 17:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A negociação de produtos de gás natural com entrega em Portugal na plataforma do operador ibérico do mercado de gás natural, MIBGAS, arrancou esta terça-feira, informou a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE).

"A ERSE aprovou [...] as regras para a negociação na plataforma MIBGAS de produtos com entrega em Portugal. Esta plataforma está reconhecida pela Portaria nº 643/2015, de 23 de agosto, como o operador do mercado organizado de gás para Portugal", informou a ERSE, em comunicado.

Desta forma, os produtos de gás natural podem ser comercializados na plataforma MIBGAS e também através do portal Joule, da Trayport, à semelhança do que acontece atualmente no mercado organizado de gás espanhol.

A negociação é voluntária e anónima através de produtos padronizados a nível europeu.

As sociedades comerciais e empresas interessadas em comercializar produtos portugueses devem assinar um contrato de adesão às regras de MIBGAS em Portugal e ser autorizadas pelo gestor técnico global do sistema português, que é a REN - Redes Energéticas Nacionais.

A REN e a MIBGAS publicaram no final de outubro de 2020 o calendário de implementação do mercado organizado de gás natural em Portugal.

"É expectativa da ERSE que este seja apenas o primeiro passo no sentido de uma progressiva integração dos mercados grossistas de gás natural de Portugal e Espanha", sublinhou o regulador.

Com o início da negociação de produtos em Portugal, completa-se a dimensão ibérica da MIBGAS, que pretende tornar-se um 'hub' ou ponto virtual de referência na venda de gás no sudoeste da Europa.

"Este momento corresponde, assim, a mais um passo na integração do mercado português no contexto do mercado interno do gás natural da União Europeia e a uma muito relevante consolidação do mercado ibérico de gás natural", afirmou a ERSE.