Arranca processo de venda em concessões petrolíferas da Sonangol

Plataforma petrolífera ao largo de Cabinda, Angola © AP Photo/Bruce Stanley

Enquadrado na estratégia de exploração e produção da Sonangol que, entre outras metas, persegue o aumento da sua quota de produção global operada no país para 10% - objetivo a alcançar até 2027 -, arrancou hoje o processo liderado pelo governo de Luana.

O lançamento público pela Sonangol realizou-se hoje, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, e visa a alienação parcial das participações da petrolífera angolana em algumas das concessões, num movimento direcionado "aos potenciais parceiros, clientes e investidores nacionais e internacionais", resume a companhia.

Liderado pelo ministro dos Recursos Minerais Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, o processo prevê a venda de ativos que incluem "partes dos interesses nos Blocos 3/05, 4/05, 5/06, 15/06, ainda nos Blocos 18, 23, 27 e 31". Luanda adianta ainda que os interessados têm entre hoje e o dia 6 de agosto para a apresentar as suas propostas, que deverão remeter através do website criado pela Sonangol. Também nessa página se encontra disponível toda a informação sobre o processo em curso.

No ato de encerramento do lançamento do concurso, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Gaspar Martins, destacou a inserção destas alienações "na reestruturação recente da companhia", apelando às empresas nacionais e estrangeiras que atuam no setor petrolífero angolano para que se "inscrevam para o acesso a sessões virtuais de informação sobre o assunto".