A penúltima semana de outubro arranca com o Banco de Portugal a divulgar indicadores sobre as balanças corrente e de capital, balança de pagamentos e posição de investimento internacional no segundo trimestre do ano.

Na segunda começa também o evento Portugal Digital Summit que, ao longo de cinco dias, aborda vários temas da economia digital, com debates e entrevistas. Numa edição diferente, será possível acompanhar o evento online mas também na televisão, através de um canal específico, disponível em todos os operadores.

Na terça, o INE revela os índices de preços na produção industrial, as taxas de juro implícitas no crédito à habitação e ainda a síntese económica de conjuntura. No mesmo dia a agência Fitch tem prevista a divulgação do rating de Portugal.

A meio da semana tem início em Ponte de Sor a quarta edição do Portugal Air Summit.

Na sexta-feira, arrancam na Assembleia da República as discussões sobre o Orçamento do Estado para 2021, com o ministro das Finanças, João Leão. A apreciação na generalidade decorrerá até dia 28 de outubro.

Também na sexta, o INE divulga dados sobre a conta dos fluxos físicos de energia em 2018. No mesmo dia o grupo Renault e o banco Barclays apresentam os resultados do terceiro trimestre de 2020.

Este fim-de-semana termina também o horário de verão, com os relógios a atrasar uma hora na madrugada de sábado para domingo. No dia 25 decorre também em Portimão o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.